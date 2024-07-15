اربح مليون دولار من مسابقة الحلم طريقه الاشتراك مع الاعلامي مصطفى الاغا 2024

تقدم مسابقة الحلم عدا الكبير من الجوائز لجميع المشتركين بها حيث انها من المسابقات الأشهر في الوطن العربي الذي يمكن أن تحقق حلمك من خلالها متقدم دواء الشهريه والاسبوعيه والجائزة الكبرى مليون دولار أمريكي حيث يمكن أن تكون من احد الفائزين لتحقق أحلامك وتعد من المسابقات الاهم التي يرغب العديد من الأشخاص في الاشتراك بها ويقدمها الاعلامي مصطفى الآغا على قناة ام بي سي، وسوف نذكر لكم خلال الفقرات التالية طريقة الاشتراك في مسابقه الحلم وما هي الشروط المطلوبة للقبول.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

انطلقت مسابقة الحلم لأول مرة سنة 2006 وبعد ذلك انتشرت بشكل كبير واستطاعت أن تصبح من أهم المسابقات في الوطن العربي التي يمكن أن تشترك بها بخطوات سهله وبسيطه فقط كل ما عليك هو ان ارسل كلمه حلم باللغة العربية على الرقم الخاص ببلدك او ترسل كلمه دريم على الرقم ايضا، وبعد ذلك تتبع الخطوات المطلوبة وتجيب على الأسئلة بشكل صحيح وبذلك تكون لك فرصة كبيرة في الفوز بهذه المسابقة.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم

تحدد مسابقة الحلم عدة ارقام لجميع الدول يمكن التواصل من خلالها للحصول على الجائزة الكبرى وتتمثل ارقام اشتراك مسابقة الحلم 2024 على النحو التالي: