كم مبلغ تجديد رخصة القيادة في السعودية 1446 وطريقة التجديد بالخطوات

في الفترة الأخيرة زاد البحث بنسبة كبيرة من التساؤلات حول تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية والرسوم اللازمة لذلك الأمر بالإضافة إلى الخطوات الرئيسية للتجديد، ونظرا لأهمية هذا الأمر عند مواطنين المملكة والمقيمين أيضا فقد حرصت وزارة الداخلية على إيضاح جميع التفاصيل الخاصة بتلك الأمور والإعلان عنها عبر مواقع الوزارة الرسمية وذلك بهدف تسهيل الأمور على المواطنين.

رسوم تجديد رخصة القيادة في المملكة السعودية

إذا أردت التعرف على الرسوم التي يجب سدادها لتجديد رخصة القيادة في المملكة السعودية فيجب عليك أن تعرف أن قيمة الرسوم تختلف وفقا لنوع السيارة الخاصة بك، وهي على النحو الأتي:

السيارة الخاصة: تبلغ قيمة التجديد 100 ريال سعودي.

سيارة رسوم النقل العام: تبلغ قيمة التجديد 400 ريال سعودي.

سيارة نقل خاص: تبلغ قيمة التجديد 200 ريال سعودي.

سيارة أجرة: تبلغ قيمة التجديد 200 ريال سعودي.

سيارة أشغال عامة: تبلغ قيمة التجديد 300 ريال سعودي.

سيارة نقل كبيرة: تبلغ قيمة التجديد 250 ريال سعودي.

سيارة نقل متوسطة: تبلغ قيمة التجديد 141 ريال سعودي.

سيارة شبه المقطورة: تبلغ قيمة التجديد 184 ريال سعودي.

حافلة صغيرة: تبلغ قيمة التجديد 200 ريال سعودي.

رخصة دراجة آلية: تبلغ قيمة التجديد 100 ريال سعودي.

رخصة حافلة عامة: تبلغ قيمة التجديد 400 ريال سعودي.

خطوات تجديد رخصة القيادة في السعودية

يمكنك تجديد رخصة قيادة السيارة في المملكة السعودية من خلال القيام بالخطوات التالية: