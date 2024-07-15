اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الاردن 2024 الدفعه الاخيرة

amal khater تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الاردن 2024 الدفعه الاخيرة

الحكومة الأردنية تقدم دعم سكن لعدد كبير من العاملين في القوات المسلحة لكي توفر لهم وحدات سكنية مناسبة حيث ان هذا الدعم نال على اهتمام على الكثير من المواطنين ويمكنهم الاستفادة من قرض الاسكان العسكري بعدة خطوات الكترونية سهلة وبسيطة فإنه من أهم أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة تمنح المواطن فرصة كبيرة في الحصول على وحدات سكنية او قطعة ارض للبناء عليها ويمكن ايضا ان تحصل على وحدات سكنية جاهزة وتدفع ثمنها على أقساط تتناسب مع الدخل الشهري للمواطن على عدة شهور وقد أوضحت الوزارة مؤخرا عن أسماء المستحقين لخرد الإسكان والتي سوف نتعرف عليها خلال هذا المقال.

اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري

وزارة الاسكان في الاردن تقدم قروض سكنية للمواطنين وأفراد القوات المسلحة الاردنية، حيث ان الوزارة ذكرت عدة إجراءات للاستعلام عن قائمة المقبولين في الحصول على قروض الإسكان والتي تتم من خلال الخطوات التالية:

  • اضغط على تسجيل الدخولللموقع الالكتروني لإدارة الإسكان والبناء العسكري.
  • ثم اضغط على خدمة الاستعلام في القروض ودخلت رقم الهويه والرقم العسكري بشكل صحيح.
  • ثم اضف المعلومات المطلوبة واملأ الخانات المطلوبة بالبيانات الصحيحة.
  • وانتظر حتى يتم فحص الأسماء المؤهلة ام ان تحصل على قرض الاسكان العسكري.

شروط الحصول على قرض الاسكان العسكري

مديرية الاسكان والاشغال في الاردن حددت عدة شروط للحصول على قرض الاسكان العسكري والتي يكون منها ما يلي:

  • يجب ان يكون حامل الجنسية الأردنية ويقيم بها بشكل دائم.
  • يجب أن يقدم الوثائق والاوراق المطلوبة.
  • يجب ان يكون مرشح للخدمة العسكرية لمدة لا تقل عن 16 سنة.
  • يجب ان يكون انهاء الخدمة العسكرية بشكل تام ان يكون الحد الاعلى 10000 دينار اردني.
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amal khater

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