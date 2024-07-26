موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2024 بأخر زيادة

احسب معاشك بعد إضافة الزيادة حيث كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن الموعد المحدد لصرف معاشات شهر أغسطس القادم أيام قليله وسيتم صرف المعاشات، لذا يتساءل الجميع من قبل هذه الفئة بالبحث حول مصدقيه وجود زيادات في المعاشات بداية من شهر أغسطس 2024، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر أغسطس القادم، أيضا عن هل يوجد زيادات علي المعاشات أم لا إليكم كافة التفاصيل اللازمة.

الموعد المحدد لصرف معاشات شهر أغسطس 2024

صرح مصدر مسئول من داخل هيئة التأمينات الاجتماعية علي أن موعد صرف معاشات شهر أغسطس بتاريخ 1 بداية الشهر، أما بالنسبة للسؤال حول الزيادات علي المعاشات فإنه حتي الآن لم يتم إصدار بقرار رسمي ومصدقا عليه بوجود أي زيادات، كما يجب علي الجميع أن لا يلتفتوا حول هذه الإشاعات وذلك لان الغرض الأساسي منها هو الترويج علي الأخطاء، اذا تم أي إصدار مثل ذلك سيكون بقرار رسمي فقط.

اعرف الأماكن التي سيتم صرف المعاشات من خلالها

حيث انه تم الإعلان عن جميع الأماكن التي سيتم من خلالها صرف المعاشات وهي كالتالي:

سيتم صرف المعاشات من جميع فروع البريد التي توجد داخل جميع محافظات الدولة.

كما يتم صرف المعاشات من جميع ماكينات atm التابعة لجميع البنوك الحكومية.

يتاح أيضا صرف المعاشات من جميع المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف الخاصة.

كذلك جميع فروع البنوك الحكومية.

ألية الاستعلام عن معاشات أغسطس 2024