قنوات الأطفال.. نزل قناة طيور الجنة وسبيس تون الجديد 2024

تعد قنوات الأطفال من افضل الأشياء التي من خلالها تستمتع الأطفال بأوقاتهم حيث أنها تبث العديد من البرامج المتنوعة والمختلفة التي يعشقها الصغار منها التعليمي، الثقافي، الترفيهي، الأخلاقي الذي يبث المبادئ والقيم والأخلاق لدي الصغار منها قنوات تم إنشائها منذ زمنا ومنها من تم انشأ في هذه الأيام، نري دائما الآباء والأمهات يبحثون عن الأشياء الهادفة التي من خلالها يتم بناء شخصية الإنسان بالرغم من وجود قنوات أطفال عديدة يتم بث مشاهد غير لائقة بالسن الصغير إلا انه يوجد أيضا قنوات كثيرة تكون خالية تماما من أي مشاهد عنف أو إثارة ومتناسبة مع عمرهم، عبر هذه السطور سنوضح لكم الترددات الجديدة بالقنوات التي تبث من خلالها ابقوا معانا.

التردد الجديد بقناة طيور الجنة

من احب القنوات التي تجذب انتباه الأطفال مع أن تم إنشائها منذ فترة من الوقت إلا أنها نالت إعجاب العديد من متابعيها حول الوطن العربي إليكم التردد الخاص بها في السطور التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد: 11315.

مؤشر الترميز: 27500.

إشارة الاستقطاب: عمودي.

إشارة تصويب الخطأ: 4/3.

تردد سبيس تون الجديد

علي الرغم من وجود العديد من القنوات التي تهتم ببرامج الأطفال إلا أن قناه سبيستون لها نسبه جماهيرية كبيرة جدا من قبل متابعيها سنسرد لكم التردد الجديد الذي من خلاله يتم بث القناه وتحميلها علي شاشات التلفاز انتظرنا: