رجع ساعتك ساعة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024 في مصر

العديد من المواضيع التي تشغل ذهن المواطنين داخل مصر في الفترة الحالية، أبرز تلك المواضيع هو موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر، حيث قد تم بدء هذا التوقيت في شهر أبريل من العام الحالي، وينتظر الجميع انتهاء هذا التوقيت وتبديله بالتوقيت الشتوي، الذي يتسم بتأخير 60 دقيقة كاملة، حيث يمنح ذلك الجميع ساعة إضافية لغلق المحلات التجارية.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

جميع التفاصيل المتعلقة بالتوقيت الصيفي يرغب الجميع في معرفتها، أبرز التفاصيل هي موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر، لذا تم الرد على جميع التساؤلات التي تردد من قبل الجميع بواسطة الجهات المختصة، وأكدت أن موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي سيكون خلال شهر أكتوبر القادم، وذلك لأنه قد تم تقديم ستة أشهر لكل توقيت.

وبذلك فإن التوقيت الصيفي يبدأ في شهر أبريل، وينتهي في شهر أكتوبر بينما التوقيت الشتوي يبدأ في شهر أكتوبر وينتهي في شهر أبريل، وأشار مجلس الوزراء أن موعد بدء هذا الفصل جاء في يوم 26 أبريل، لذا موعد الانتهاء الرسمي سيكون في يوم 25 أكتوبر، لذا أشهر قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الشتوي.

مواعيد غلق المحلات في التوقيت الصيفي

يرتبط انتهاء التوقيت الصيفي ارتباطا وثيقا بموعد غلق المحلات التجارية، حيث تم إصدار قرار رسمي يفيد بغلق جميع المحلات التجارية في الساعة العاشرة مساءًا، واعترض الجميع على هذا القرار، حيث يعد موعد غلق المحلات التجارية في وقت مبكر، لذا فور بدء التوقيت الشتوي سيكون الموعد المحدد لغلق المحلات التجارية مناسب جدا للجميع، والجدير بالذكر أنه تم تطبيق هذا القرار لأول مرة في شهر يوليو الجاري، وتحديدا في اليوم الأول ومدة استمراريته ستظل حتى شهر سبتمبر وتحديدا في يوم 26.