طريقة الحصول على الإعفاء من سداد القروض من الديوان الملكي السعودي 1446 وشروطه

يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن حالات الإعفاء من سداد القروض من الديوان الملكي السعودي حيث يعاني الكثير من الأشخاص من الأزمات المالية التي تجعلهم غير قادرين على سداد أقساط القروض، وهناك العديد من الشروط التي يجب توافرها بالإضافة إلى العديد من المستندات التي يجب تقديمها من أجل الحصول على إعفاء.

الإعفاء من سداد القروض من الديوان الملكي السعودي

هناك العديد من المؤسسات داخل المملكة العربية السعودية والتي تقدم خدمات ومساعدات إلى جميع المواطنين من أجل دعمهم ويعتبر الديوان الملكي السعودي واحدة من المؤسسات التي تقوم خدمات للمواطنين ومن أهم تلك الخدمات خدمة الإعفاء من سداد القروض ويتم ذلك من أجل مساعدة المواطن الذين تعثروا في سداد أقساط القروض ويتم ذلك من أجل التغلب على الظروف الخاصة بهم، وهناك شروط ومستندات يجب تقديمها من أجل الحصول على إعفاء من الديوان الملكي السعودي.

شروط الحصول على إعفاء من الديوان الملكي

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الذين يستحقون الحصول على إعفاء من الديوان الملكي السعودي، وأهم تلك الشروط فيما يأتي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم غير قادر على سداد القرض.

يجب أن يرسل المتقدم جميع المستندات التي تثبت عدم قدرته على السداد.

يجب أن يقوم المتقدم بكتابة جميع البيانات الخاصة به بشكل صحيح.

أن يرسل التقرير الطبي الخاص به.

الأوراق المطلوبة للحصول على خدمة الإعفاء

مستند يوضح الدخل الخاص بالشخص المتقدم.

رقم الهوية الوطنية للمتقدم.

رقم القرض الخاص بالمتقدم.

تقرير طبي يوضح عدم استطاعة الشخص على العمل.

طريقة الحصول على الإعفاء من الديوان الملكي

إذا توافرت في الشخص المتقدم الشروط المطلوبة وكانت جميع أوراقه سليمة يستطيع التقدم بطلب للحصول على إعفاء من الديوان الملكي السعودي، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: