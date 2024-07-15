رابط الوزارة.. نتائج التاسع دور أول 2024 حسب رقم الاكتتاب

ازدادت عمليات البحث بشكل كبير حول نتائج التاسع الدور الأول في سوريا وبمختلف المحافظات، حتى أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب الراغبين في معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى إطلاق الموقع الرسمي للوزارة وكذلك تطبيق الإمتحانات التي يتوفر بداخله جميع النتائج لمختلف المراحل الدراسية، ويمكنك الإستعلام عن النتائج، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات استعلام نتائج التاسع دور أول

بكل سهولة يمكنك استخراج نتائج الصف التاسع دور أول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-

أن تنقر في البداية على موقع وزارة التربية السورية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة النتائج.

مع اختيار المرحلة الدراسية فيما بعد.

القيام بإختيار “نتائج التاسع”.

تحديد الدور.

ثم يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب والمتمثلة في الإسم ورقم الاكتتاب بالخانات المخصصة لذلك.

النقر بعدها على أيقونة “بحث”.

لكي تظهر لك تفاصيل النتائج بالدرجات المتحصل عليها كل طالب وطالبة.

تحميل تطبيق نتائج التاسع في سوريا 2024

وأطلقت وزارة التربية السورية، تطبيق الإمتحانات التي يتضمن جميع النتائج الخاصة بالمراحل الدراسية المختلفة، ويمكنك تحميله كما في الخطوات التالية:-