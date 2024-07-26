“لولو الشطورة مستنياك”.. تردد قناة وناسة بيبي 2024 أغاني وأناشيد على نايل سات وعرب سات

تم الإعلان بواسطة إدارة القناة عن توفر تردد قناة وناسة بيبي الجديد، وعلى جميع محبي القناة البدء في استقبالها على التلفاز، من خلال معرفة البيانات المعلنة مؤخرا، والتي تم تحديثها لتحسين أداء القناة من حيث عرض صورة واضحة بجودة فائقة، مع الاستماع إلى صوت نقي خالي من أي ذبذبة، و فور أن تبدأ في تحميل القناة وتتمكن من إتاحتها على التلفاز، ستتمكن من ملاحظة جميع التحسينات التي تم وضعها.

تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات

قامت إدارة القناة بتوفير تردد قناة وناسة بيبي الجديد على العديد من الأقمار الصناعية، ضمن تلك الأقمار هو النايل سات وعرب سات، وجاء ذلك حتى تضمن الإدارة توفر القناة في العديد من البلدان العربية المختلفة، التي تستخدم عدة أقمار صناعية بداخلها، لذا فإن تردد القناه المتوفر على النايل سات يعد كالآتي:

التردد الجديد: 11559.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل التصحيح: 5/6.

جودة العرض: HD.

تردد قناة وناسة بيبي على عرب سات

يمكنك تحميل قناة وناسة التردد الجديد من خلال استقبالها على القمر الصناعي عرب سات، لكن حتى تتمكن من فعل ذلك بكل يسر، عليك معرفة التردد والذي يتمثل في الآتي:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: عمودي.

أغاني أطفال قناة وناسة لولو

تعرض قناة وناسة بيبي العديد من الأغاني التي تقدم إلى الأطفال، والتي تتميز بالرسائل الهادفة التي تحملها، والتي ترشدهم إلى فعل الصواب، وتحذرهم من فعل الأشياء السيئة التي قد تؤذيهم، كما أن الأغاني التي تعرضها القناة تتميز بالرسومات الكرتونية الرائعة التي يعشقها الصغار، حيث يمكنك التأكد من ذلك من خلال الاستماع إلى إحدى الأناشيد التي من أبرزها التالي: