“أطفالك مش هيزهقوا”.. تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 وتابع أجمل الأغاني بأقوى إشارة HD جودة عالية

لاستقبال القنوات الفضائية على التلفاز بعد التحديثات، يلزم معرفة الترددات، ولهذا يجب معرفة تردد قناة طيور الجنة، الذي أعلنت الإدارة عنه مؤخراً، وذلك لكي يبدأ جميع المتابعين في استقباله على التلفاز، ويعد وجود القناة داخل المنزل أمر هام جدا لأهميتها في حياة الأطفال، لأنها تتيح لهم محتوى تعليمي وترفيهي، يعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية، كما تقدم لهم العديد من المميزات التي تفيد الصغار.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

تم التنبيه من قبل الإدارة على ضرورة معرفة تردد قناة طيور الجنة الذي تم تحديثه، وذلك لأنه يساعد الجميع في استقبالها بصورة صحيحة على أجهزة التلفاز المختلفة، وتم توفير أكثر من تردد تبعا لنوع القمر الصناعي، لذا يمكنك معرفة أولى الترددات المعلنة، وهي كالآتي:

نوع القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الجديد: 11315.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصويب الخطأ: 3/4.

جودة البث: HD.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

من ضمن الترددات المتاحة هو تردد قناة طيور الجنة المتوفر على القمر الصناعي عرب سات، والذي من خلاله يوفر جودة فائقة إلى جميع المشاهدين، لذا حتى تبدأ في استقبال القناة يرجى معرفة التردد الخاص بها، وهو كالآتي:

تردد القناة الجديد: 11274.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة البث: HD.

طريقة تنزيل قناة طيور الجنة

تم الانتهاء من الخطوة الأولى وهي خطوة معرفة بيانات القناة الجديدة، لذا يمكنك الانتقال إلى الخطوة الثانية، وهي خطوة استقبالها على التلفزيون، حيث يتطلب منك تطبيق بعض التعليمات الضرورية المتمثلة في الآتي: