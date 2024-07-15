أروع قائمة لولو الشطورة وميدو المشاغب قناة وناسة.. نزل التردد 2024 بجودة هائلة

زادت عمليات البحث بشكل حول التردد الجديد لقناة وناسة التي تعتبر من أكثر القنوات الفضائية المحببة لملايين الأطفال، حتى أن القناة تقوم بعرض باقة من أفضل البرامج والأفلام الكرتونية التي يبحث عنها الأطفال من مختلف الأعمار على مدار اليوم، ويمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة، كما سنكشفه لكم في مقال اليوم.

تردد وناسة أطفال 2024

يمكنك القيام بتنزيل التردد الجديد قناة وناسة أطفال كيدز ومشاهدة كل ما تقدمه القناة من برامج طفولية وكرتونية مميزة، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

استقبل التردد الجديد لقناة وناسة 11470.

كما يمكنك تنزيل القناة على قمر صناعي نايل سات.

في حين أن معامل الترميز قناة وناسة الجديد يكون 27500.

استقطاب القناة فهو عمودي.

تردد قناة وناسه الجديد عرب سات

ولقناة وناسة الجديد تردد أخر كذلك عبر القمر الصناعي العرب سات، التي يمكنك معرفة البيانات الخاصة به وإمكانية تحميلها، وذلك بإتباع المعلومات التالية:-

التردد الجديد لقناة وناسة كيدز يكون 11270.

بينما القمر الصناعي قناة وناسة أطفال الجديد يكون العرب سات.

هذا وأن معامل الترميز قناة وناسة أطفال فهو 27500.

بالإضافة إلى تنزيل قناة وناسة على معامل تصحيح الخطأ المتمثل في 3/4.

ما تقدمه قناة وناسة كيدز الجديد

تقدم القناة الكثير من الأغاني الطفولية المميزة التي من أبرزها “بيب بيب، مين اللي سرق جزمة لولو، لوليا صغار، ولولو الشطورة، ميدو المشاغب ولولو”، وغير ذلك من المحتوى الأخر التي تقدمه القناة.