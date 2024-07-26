“هنايا لينك التقديم والشروط للتقديم في منحة البطالة في الجزائر”

يشهد الإقبال المتزايد خلال ساعات قليلة من قبل العديد من المواطنين الجزائريين على معرفة خطوات التقديم في منحة البطالة 2024 في الجزائر تقدم الحكومة هذا الدعم لفئات متنوعة مثل المطلقات، الأسر الفقيرة، الأرامل، والشباب العاطلين عن العمل، بهدف دعم من يحتاجون إلى دخل شهري، أو تحسين مستوى معيشتهم، أو إعالة أنفسهم سيتم توفير جميع التفاصيل اللازمة للتسجيل في منحة البطالة 2024.

خطوات التقديم في منحة البطالة في الجزائر

حرصت وزارة العمل الوطنية في الجزائر بتوضيح طريقة التسجيل في منحة البطالة والتي يمكن القيام بها إلكترونيًا، وتكون خطوات التقديم على المنحة متمثلة فيما يلي:

التوجه إلى الوكالة الوطنية للتشغيل.

انقر (منحة البطالة).

اضغط (تقديم طلب).

ابدأ في (إدخال البيانات) في الحقول الظاهرة.

انقر (إرسال الطلب).

بعد ذلك سوف تقوم الجهات الحكومية بدراسة الطلب المقدم للتأكد من توفر جميع الشروط به، وعندها سيتم التواصل معك للابلاغ بحالة الطلب سواء القبول أو الرفض.

قامت وزارة العمل بتحديد بعض الشروط التي يلزم توفرها في الراغبين بالتسجيل في منحة البطالة، وهذه الشروط تتمثّل في الآتي:

المتقدم بالطلب يلزم أن يكون حامل للجنسية الجزائرية.

أن يكون الشخص المتقدم بطلب الحصول على المنحة مقيم دائم داخل الجزائر.

الشخص المتقدم بالطلب إذا كان لديه أمراض مزمنة يحصل على منحة البطالة مباشرة حيث أن الحكومة تعطى له الأولوية.

العمر المقبول من أجل التقديم على المنحة هو ما بين 19 وصولًا إلى 40 عامًا.

عدم التسجيل في أي منح أو برامج أخرى مقدمة من قبل الحكومة الجزائرية.

امتلاك حساب بنكي من أجل الحصول على مبلغ الدعم عبره.

الأوراق المقدمة يلزم أن تكون صحيحة ومطابقة للأوراق الرسمية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة

أعلنت وزارة العمل الوطنية في الجزائر عن الأوراق المطلوبة من أجل التسجيل في منحة البطالة، وتكون هذه الأوراق كالتالي:

وثيقة تفيد بأن المتقدم لا يمتلك أي دخل شهري.

تقديم إثبات يفيد بوجود حساب بنكي.

نسخة مصورة من شهادات ميلاد كافة أفراد الأسرة.

نسخة مصورة من بطاقة الهوية.

من له الحق في منحة البطالة في الجزائر؟

حيازة عقد عمل لمدّة غير محدّدة الانخراط في الضمان الإجتماعي لفترة متعاقبة لا تقلّ عن ثلاث (03) سنوات الإنخراط و استيفاء إشتراكات نظام التأمين عن البطالة منذ ما لا يقلّ عن ستة (06) أشهر قبل توقّف علاقة العمل الإدراج ضمن القائمة الإسمية للأجراء المسرحين لأسباب إقتصادية مؤشّر عليها وجوبا من طرف مفتش العمل مؤهّل إقليمياً

كم تبلغ منحة البطالة في الجزائر 2024؟

“15.000 د.ج

هل تم توقيف منحة البطالة؟

والشروط لن تتغير شدّدت رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، على أنّ “المعلومات المُضللة التي يتم تداولها حول مراجعة مزعومة لشروط الاستفادة من منحة البطالة لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أنّ منحة البطالة إنجاز لا رجعة فيه، ولن تتغير شروطها.