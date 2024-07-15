متى سيبدأ مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة 1 والقنوات الناقلة وتردداتها

بدأ العديد من متابعي وعشاق المسلسلات التركية التاريخية في البحث عن حلقة 1 من الموسم الثاني لمسلسل السلطان محمد الفاتح بعد نجاح الموسم الأول وشهرته الواسعة، يعرض المسلسل حاليا على القنوات العربية يجسد النجم التركي أوغلو دور السلطان محمد الفاتح، الذي تمكن من الفتحات العديدة واحتلال اسطنبول، سنتعرف على توقيت عرض المسلسل والقنوات الناقلة والمزيد من التفاصيل في مقالنا اليوم.

مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة 1

تتزايد رغبة المواطنين في مشاهدة مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة 1، حيث تم الإعلان عن عرضه لأول مرة في يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، سيتم عرض المسلسل على عدة قنوات فضائية بما في ذلك قناة TRT1، حيث سيتم بثه كل يوم ثلاثاء الساعة 8:00 مساء بتوقيت السعودية والساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، يمكن متابعة العرض على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11042.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مسلسل السلطان محمد الفاتح

يعد مسلسل السلطان محمد الفاتح واحدا من الأعمال الدرامية التلفزيونية التي بدأ عرضها في عام 2018 وهو من إنتاج تركيا، يقدم المسلسل قصة حياة السلطان محمد الفاتح، الذي تولى الحكم في الدولة العثمانية وأعلن فتح اسطنبول في عام 1453، يتميز المسلسل بتصويره الجميل للأحداث التاريخية والمعارك، بالإضافة إلى تسليط الضوء على شخصية السلطان والتحديات التي واجهها.

قنوات ناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح

الكثير ينتظهر بداية أقوي مسلسل ولذلك سيتم عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، يمكنك متابعته عبر القمر الصناعي النايل سات على التردد التالي: