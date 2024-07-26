“اكتشف التميز مع A55 أداء قوي يلبي احتياجاتك اليومية وسعر Samsung Galaxy A55”

Hanin Miky آخر تحديث تصنيف تكنولوجيا
“اكتشف التميز مع A55 أداء قوي يلبي احتياجاتك اليومية وسعر Samsung Galaxy A55”
Samsung Galaxy A55

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الجديد Samsung Galaxy A54 5G، الذي يعد القيادي في فئة Galaxy A، حيث تأتي الشركة هذه المرة بتصميم مذهل، فيتميز الهاتف بإطار معدني وظهر زجاجي يضفي عليه مظهرًا أنيقًا وراقيًا، وقد تم تصميم الهاتف بعناية فائقة ليلبي احتياجات الجيل الحالي، فيصبح هاتف a54 samsung مثاليًا لمن يبحثون عن الأداء الرائع والتصميم الفريد، وسوف نستعرض أهم المواصفات التي توجد في a54 samsung من خلال المقالة التالية.

مواصفات Samsung Galaxy A55

قارن بين هاتفين

نوع الجهاز هاتف ذكي
اسم الجهاز • Samsung Galaxy A55
• سامسونج جالاكسي A55
الحالة تم الإعلان عنه
الأسواق الموجه اليها موجه للسوق العالمي
تاريخ اعلان عن الجهاز مارس 2024
تاريخ صدور الجهاز مارس 2024
الوان الجهاز • الأسود
• الأزرق (فضي)
• الأصفر (متدرج)
• الوردي (متدرج)
Samsung Galaxy A55
Samsung Galaxy A55

أبعاد وهيكل الجهاز

الطول 161.1 مم
العرض 77.4 مم
السُمك 8.2 مم
وزن الجهاز 213 غرام
خامات التصنيع • الإطار: الألومنيوم
• الظهر: الزجاج (غوريلا جلاس)

الشبكات والشرائح

شبكة 2G يدعم
شبكة 3G يدعم
شبكة 4G يدعم
شبكة 5G يدعم
GPRS  يدعم
EDGE  يدعم
سرعة انترنت • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
• شبكات 4G تصل حتى 1.2 جيجابايت
• شبكات 5G تصل حتى 3.8 جيجابايت
نوع الشريحة Nano SIM
عدد الشرائح 2 شرائح: Hybrid SIM
Samsung Galaxy A55
Samsung Galaxy A55

الشاشة

نوع الشاشة Super AMOLED
حجم الشاشة 6.6 بوصة
معدل التحديث 120 هرتز
دقة الشاشة 1080×2340 بكسل (+FHD)
أبعاد الشاشة 19.5:9
نسبة الشاشة 85.8 في المئة
كثافة البيكسلات 390 بكسل في كل إنش
درجة السطوع 1000 شمعة
طبقة حماية زجاج غوريلا جلاس +Victus
وظائف أخرى • خاصية Always-on display
• تقنية +HDR10
• وضع حماية العين
• الوضع الليلي
• 16 مليون لون

العتاد

اسم المعالج Samsung Exynos 1480
دقة التصنيع 4 نانومتر
عدد الأنوية ثماني النواة
تردد المعالج ثماني النواة:
• رباعي النواة 2.75 جيجاهرتز
• رباعي النواة 2.0 جيجاهرتز
معالج الرسومات Xclipse 530
الرام 8 أو 12 جيجابايت
الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت
خيارات التخزين • 128 جيجابايت (8 جيجابايت)
• 256 جيجابايت (8 جيجابايت)
• 256 جيجابايت (12 جيجابايت)
الذاكرة الخارجية يدعم – بطاقة MicroSD
نقاط AnTuTu 713.393 نقطة (v10)

نظام التشغيل

نظام التشغيل اندرويد 14
واجهة المستخدم One UI 6.1
Samsung Galaxy A55
Samsung Galaxy A55

الكاميرا الخلفية

عدد الكاميرات ثلاث كاميرات:
50 + 12 + 5 ميجابكسل
دقة الكاميرا • 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)
• 12 ميجابكسل: زاوية واسعة
• 5 ميجابكسل: تصوير الماكرو
حجم فتحة العدسة • 50 ميجابكسل (F/1.8)
• 12 ميجابكسل (F/2.2)
• 5 ميجابكسل (F/2.4)
مميزات الكاميرا • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
• التصوير بزاوية واسعة Ultrawide
• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• وضع التصوير الإحترافي
• تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي
• كشف الوجوه والابتسامات
• تقنية HDR
• بانوراما
• إعدادات ISO
• التركيز باللمس
• العنونة الجغرافية
التقريب التقريب الرقمي حتى 10x
التثبيت • تقنية التثبيت البصري (OIS)
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
Slow Motion دقة HD (بمعدل 240 إطار)
الفيديو • دقة 4K (بمعدل 30 إطار)
• دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
فلاش  يدعم

كاميرا السيلفي

دقة الكاميرا 32 ميجابكسل
حجم فتحة العدسة F/2.2
مميزات الكاميرا • وضع التصوير الليلي
• وضع عزل الخلفية
• إعدادات التجميل
• تقنية HDR
• المؤقت الذاتي
• إشارة الالتقاط
• كشف الوجوه والابتسامات
الفيديو • دقة 4K (بمعدل 30 إطار)
• دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
فلاش  لا يدعم

الصوتيات

السماعات الخارجية يدعم (2 سماعات ستيريو)
منفذ 3.5mm  لا يدعم
راديو FM  لا يدعم

الإتصالات

واي فاي Wi-Fi • إصدار Wi-Fi 6
• a/b/g/n/ac/ax
• Dual-band
• Wi-Fi Direct مباشر
• Hotspot نقطة الاتصال
البلوتوث • إصدار 5.3
• A2DP
• LE
GPS  يدعم
تقنية NFC يدعم (على حسب السوق)
منفذ USB منفذ USB Type-C 2.0
Samsung Galaxy A55
Samsung Galaxy A55

مواصفات اخرى

المستشعرات • التقارب (سوفتوير)
• جيروسكوب
• التسارع
• البوصلة
انواع الحماية • مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة)
• التعرف على الوجه
• النمط
• الرقم السري
• كلمة السر
مقاومة الماء والغبار الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67 (مقاومة الماء تصل الى متر و30 دقيقة تحت الماء)
محتويات علبة الجهاز • الجهاز
• كابل USB
• دبوس الشرائح

الشحن والبطارية

الشحن السريع يدعم – بقوة 25 واط
سعة البطارية 5000 مللي أمبير
نوع البطارية بطارية ليثيوم بو
قابلية إزالة غير قابلة للإزالة

مميزات Samsung Galaxy A55

 شاشة كبيرة: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.6 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا ثقب للكاميرا الأمامية في اعلى وسط الشاشة

 شاشة سوبر اموليد ممتازة: يأتي هاتف سامسونج A55 بشاشة ممتازة من نوع Super AMOLED، الشاشة بدقة +FHD وتدعم تقنية +HDR10 ودرجة السطوع تصل حتى 1000 شمعة ومحمية بطبقة زجاج من نوع غوريلا جلاس +Victus

دعم 120 هرتز: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز

Samsung Galaxy A55
Samsung Galaxy A55

 معالج يقدم أداء جيد: الهاتف يأتي مزود بمعالج Exynos 1480 ثماني النواة بتردد 2.75 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 4 نانومتر، المعالج يقدم أداء جيد ومحترم ولكن بمقارنة مع سعر الجهاز فهذا المعالج لا يعتبر الأفضل

 كاميرا خلفية جيدة: الهاتف يأتي مزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 و 12 و 5 ميجابكسل، الكاميرات تقدم أداء في التصوير يعتبر جيد، مع دعم إمكانيات محترمة مثل تقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة 4K

 بطارية كبيرة: الهاتف يأتي بسعة بطارية كبيرة (5000 مللي أمبير)

 بصمة في الشاشة: الهاتف يأتي مزود بمستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة

 مقاوم للماء والغبار: هاتف سامسونج A55 يأتي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67، مقاومة الماء تصل إلى عمق متر واحد ولمدة 30 دقيقة تحت الماء

عيوب Samsung Galaxy A55

لا يدعم التقريب البصري: الهاتف لا يأتي مزود بكاميرا لتقريب البصري (Telephoto)

 لا يوجد شاحن في العلبة: الهاتف لا يأتي مرفق معه شاحن في العلبة، يتوجب عليك شراء شاحن بشكل منفصل

 غير مزود بمنفذ 3.5 مم: الهاتف لا يأتي مزود بمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack

 سرعة الشحن ضعيفة: الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 25 واط، سرعة الشحن هذه تعتبر ضعيفة جدا بمقارنة مع سعر الجهاز والأجهزة المنافسة

 الشرائح: الهاتف لا يدعم تركيب شريحتي SIM وبطاقة ميموري كارد معا في نفس المكان، الهاتف يدعم تركيب شريحتي SIM أو شريحة SIM وحدة وبطاقة ميموري كارد

 مستشعر التقارب سوفتوير: الهاتف يأتي بمستشعر التقارب وهمي (سوفتوير) وليس حقيقي (هاردوير)، فهو عبارة عن مستشعر وهمي يعمل من خلال الإعدادات مع مستشعرات اخرى، هذا المستشعر لا يعمل بشكل مثالي عند إجراء المكالمات أو استماع للرسائل الصوتية

سعر Samsung Galaxy A55

ملاحظة مهمة سعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب.
السعر بالدولار الأمريكي 480 دولار
السعر في مصر 23688 جنيه
السعر في السعودية 1800 ريال
السعر في الإمارات 1761.6 درهم
السعر في قطر 1747.2 ريال
السعر في الكويت 144 دينار
السعر في العراق 628800 دينار
السعر في الجزائر 64320 دينار
السعر في المغرب 4838.4 درهم
السعر في الأردن 336 دينار
السعر في ليبيا 2304 دينار
السعر في سوريا 6504000 ليرة
السعر في السودان 288000 جنيه
السعر في عمان 182.4 ريال
السعر في البحرين 182.4 دينار
السعر في فلسطين 1780.8 شيكل
السعر في تونس 1492.8 دينار
السعر في تركيا 13867.2 ليرة
معلومات الكاتب
Hanin Miky

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