بلدك لن تنساك أبدا .. منحة البطالة فى الجزائر وشروط التسجيل فيها

تعمل الحكومة الجزائرية بجد على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين ظروف حياتهم لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتحديات التي تواجه البلاد، و من أهم أشكال الدعم المقدمة للمواطنين المحتاجين هي منحة البطالة، حيث قامت الحكومة بتقديم هذا الدعم للشباب العاطلين عن العمل في كافة أنحاء الجزائر، حيث تحدد الحكومة مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب أن تتوافر لدى الأفراد الذين يرغبون في التقديم للحصول على منحة البطالة لعام 2024، وسنقدم لكم فى هذا المقال شرحًا حول هذه الشروط بالإضافة إلى خطوات التسجيل وتجديد المنحة.

شروط التسجيل فى منحة البطالة 2024 فى الجزائر.

أن يكون الشخص المتقدم حاملًا للجنسية الجزائرية ويعيش في الجزائر بشكل دائم.

يجب أن يتراوح عمر الشخص الراغب فى الحصول على المنحة بين 19 عام و40 عامًا

أن يكون الدخل الشهري للأسرة أقل من الحد الأدنى المخصص للمنحة الخاصة بالبطالة.

يجب على المشاركين ألا يتلقوا أي نوع من الدعم من جهات حكومية أخرى.

يجب تقديم الوثائق التي تُثبت استحقاق الشخص للحصول على المنحة.

تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

سهلت الحكومة الجزائرية إجراءات تجديد المنحة للأشخاص المسجلين فيها من قبل حيث تجدد هذه المنحة كل ستة أشهر، ويتم ذلك من خلال بعض الخطوات وهى: