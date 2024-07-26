“اخلصي من الزن ووفري النت” تردد قناة وناسة الجديد 2024  علي النايل سات

تردد قناة وناسة لولو التي تعتبر من بين أبرز وأهم القنوات الترفيهية الموجهة للأطفال خلال فترة الإجازة ينتظر الآباء والأمهات بشغف تحديثات الترددات الجديدة لهذه القناة لتسلية وتعزيز قدرات ومهارات أطفالهم حيث تقدم قناة وناسة لولو مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام والأناشيد التي تهتم بالتنمية العقلية والعاطفية للصغار في هذا المقال، سنقدم لكم تفاصيل تردد قناة وناسة لولو على النايل سات والعرب سات بالإضافة إلى استعراض أهم البرامج التي تعرض على قناة وناسة لولو.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

تزامنا مع أوقات الاجازة الصيفية تبحث كثير من الأمهات عن تردد قنوات الأطفال حتى تشغل أطفالها بمحتوى جيد وممتع، ومن أبرز قنوات الأطفال، قناة وناسة الممتعة والشيقة، التي تمزج بين التعلم والترفيه، فهي قناة محببة لدى الصغار لما تقدمه من أغاني سهلة وبسيطة جعلها سبب اهتمام من الكبار والصغار، إليكم تردد قناة وناسة لولو على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة لولو علي النايل سات

سنقدم لكم تردد قناة وناسة لولو على النايل سات والعرب سات، بالإضافة إلى أهم البرامج التي تُعرض على القناة.

التردد: 11430

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جوة القناة: HD

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد: 11270

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

جودة القناة: HD

خطوات تثبيت قناة وناسة