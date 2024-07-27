لولو شرطية .. استعد لقضاء أسعد الأوقات مع التردد الجديد لقناة وناسة 2024

تعتبر قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال فى الوطن العربى وتتزايد عمليات البحث عن التردد الجديد 2024 لها باستمرار؛ فهى تقدم محتوى ترفيهى مميز ومتنوع يحبه الأطفال، ويرجع سبب شهرتها عند الأطفال إلى الشخصية الكرتونية لولو الجميلة التى حصلت على شهرة واسعة عند الأطفال؛ لما تقدمه من أغنيات جميلة ومسلية ومنها أغنية لولو وماما، وأغنية لولو صارت شرطية، وأغنية لوليات صغار، وغيرها الكثير من الاغنيات المميزة والممتعة التى يعشقها الاطفال.

تردد قناة وناسة الجديد 2024.

يتسأل المشاهدين باستمرار عن تردد قناة وناسة 2024 الجديد بسبب ما تقدمه القناة من أغنيات مسلية وممتعة للاطفال ذات المحتوى الهادف والمشوق قناة وناسة قناة مجانية تبث على مدار اليوم على القمر الصناعى نايل سات والقمر الصناعى عرب سات وتردد القناه على هذه الأقمال كالتالي :

تردد قناة وناسه على القمر الصناعى نايل سات.

تردد القناة 11470

معامل استقطاب عمودى

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 5/6

تردد قناة وناسة على القمر الصناعى عرب سات.

تردد القناة 11270

معامل استقطاب عمودى

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 5/6

كيفية ضبط قناة وناسة على الجهاز الخاص بك.

لكى تتمكن من تثبيت قناة وناسة على جهازك يجب أن تتبع الخطوات التالية:

أولا: نضغط على إعدادات القنوات من خلال جهاز التحكم الريموت كنترول.

ثانيا: قم باختيار تثبيت القنوات.

ثالثا: قم بتحديد القمر الصناعى.

رابعا: قم بالضغط على نافذة البحث اليدوى.

خامسا: يجب أن ندخل تردد القناة.

وأخيرا: نضغط على حفظ.

عند اكتمال عملية البحث ستظهر القناة على الجهاز الخاص بك.