نتائج بكالوريا الجزائر كل الشعب 2024 bac.onec.dz resultat رابط مباشر شهادة باك الثانوية الجزائرية الديوان الوطني

بعد تحديد موعد إعلان نتائج بكالوريا 2024 في الجزائر، بدأ الطلاب والطالبات الذين تجاوز عددهم نصف مليون يتساءلون يوميا عما إذا كان قد تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات، وعن موعد المؤتمر الصحفي الذي سيعلن فيه وزير التربية الوطنية عن نتائج بكالوريا الجزائر في عام 2024، خاصة أنه من المعتاد في هذه الفترة السنوية أن تعلن نتائج شهادة البكالوريا الثانوية الجزائرية وتنشر على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومنصة أولياء الأمور، ولكن حتى الآن لم تصدر وزارة التربية أي بيانات جديدة.

نتائج بكالوريا الجزائر كل الشعب 2024

خططت وزارة التربية لكيفية تنفيذ جدول زمني لتصحيح أوراق امتحانات الطلاب، بحيث لا تتأخر النتائج النهائية لامتحان البكالوريا عام 2024، تمت مراحل التصحيح الأولى في 1 يوليو واستمرت لمدة تقريبية 6 أيام، تبعها مراحل أخرى قبل أن يتم تجميع الدرجات من قبل الجهة الوطنية، ومن ثم الإعلان عن النتائج لأكثر من 862 ألف طالب وطالبة في جميع مناطق البلاد.

نتائج شهادة البكالوريا عبر موقع الديوان الوطني

هناك طريقتان للحصول على نتائج البكالوريا في الجزائر برقم التسجيل، يعتبر الطريقة الأولى:

ادخل إلى الموقع الوطني للديوان.

اكتب الرقم التسجيلي.

ادخل الرقم السري الخاص بالطالب.

الإجابة عن سؤال الأمان العشوائي.

انقر على عرض النتيجة.

كيف يتم استخراج نتائج البكالوريا عبر الرسائل SMS

سعت وزارة التربية الوطنية إلى إيجاد حل لمشكلة الضغط والزحام على رابط واحد، لذلك قدمت فكرة جديدة عبر تطبيق الهاتف المحمول:

اكتب الرقم #567*على الهاتف.

اضغط على الاتصال.

اختار منك تحديد اللغة.

اكتب الرقم التسجيلي الخاص بك.

ادخل الرقم السري الصحيح.

في النهاية نكون قد وضحنا لكم طريقتان كيفية استخراج نتائج بكالوريا الجزائر من الموقع الرسمى الديوان الوطنى وحل مشكلة الضغط والزحام.