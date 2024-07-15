“زيادة مليون و300 ألف دينار للموظفين”!.. وزارة المالية تزف خبر سار حول تعديل سلم الرواتب الجديد

مازال العديد من الموظفين في مختلف القطاعات العاملة في الدولة، يتساءلون عن موعد تطبيق سلم الرواتب الجديد، خاصة وأنه تأخر بشكل كبير، في استمرار المطالبة به وتطبيقه في أقرب وقت، وعليه فإن مجلس الوزراء مؤخرًا قام بتقديم الجدول الجديد من الرواتب إلى البرلمان من أجل التصويت عليه، مع العلم أنه من المتوقع صدور هذه الرواتب بالزيادة الجديدة في أقرب وقت بحيث يطلع عليها الجميع.

قيمة زيادة رواتب الموظفين في العراق

ووفقًا لما جاء في سلم رواتب الموظفين الجديد، فإن قيمة الزيادة المُحددة تتراوح من 650 ألف دينار عراقي إلى أكثر من مليون و300 ألف دينار عراقي، وجاء بعضها على النحو الأتي:-

الدرجة الأولى راتبها القديم 910 ألف دينار عراقي والجديد 2.215.000 دينار عراقي.

في حين أن الدرجة الثانية راتبها القديم 723 ألف دينار عراقي والجديد يكون 1.928.000 دينار.

بينما الدرجة الثالثة تحصل على راتب قدره 1.742.00 دينار بعد أن كان 600 ألف دينار عراقي.

إضافة إلى أن الدرجة الرابعة يكون راتبها 1.696.000 دينار بعد أن كان 509.000 دينار عراقي.

هذا وأن الدرجة الخامسة تحصل على راتب قدره 1.448.000 دينار والقديم 429 ألف دينار عراقي.

موعد صرف رواتب الموظفين في العراق

وأوضحت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب الموظفين يوافق يوم 21 من كل شهر ميلادي ما لم يكن إجازة أو عُطلة رسمية في الدولة، وعليه فإن صرف هذا الشهر يأتي مجردًا من أي زيادات جديدة، إلى حين التصويت على السلم الجديد للرواتب من قبل البرلمان العراقي.