لولو راحت فين لولو!!.. تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات Nilesate 2024

قناة وناسة، يستمتع ملايين الأطفال من مختلف انحاء الوطن العربي بمشاهدة قناة وناسة التي تقدم محتوى مميز يجمع بين الترفيه والتعليم ليستفيد الطفل ويكتسب معلومات جديدة أثناء وقت تسليته، والقناة تناسب كافة الأعمار من بداية سن الحضانة، وبالفعل حازت القناة منذ انطلاقها على حب الأطفال وثقة أولياء الأمور مما دفع الكثير من الآباء والأمهات للبحث عن تردد القناة وطريقة استقبالها، لذا سنقدم لكم اليوم في هذا المقال تردد قناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة على نايل سات 2024

قناة وناسة تعرض عبر شاشتها مجموعة من الأغاني الرائعة والحصرية على مدار الاربعة وعشرون ساعة دون توقف او فواصل اعلانية قد تجعل الملل يتسلل الى الاطفال، ويؤدي هذه الأغاني عدد من الشخصيات الكرتونية المضحكة التي تتسم باللطافة وخفة الظل، ومن أبرز أغاني قناة وناسة لا تفتح الباب وحبيب البابا ومين اللي سرق الجزمة ولولو يالولو وياشرطة ياحرامي وغيرها، وفيما يلي تردد القناة واعدادات الضبط.

تردد قناة وناسة نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

تردد قناة وناسة عرب سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11270

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

كيفية ضبط تردد قناة وناسة

بسهولة تامة وعبر اتباع خطوات بسيطة يمكنكم اضافة قناة وناسة الى قائمة قنوات الرسيفر والاستمتاع بمشاهدتها على مدار اليوم، وفيما يلي طريقة ضبط التردد :