الان.. رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 دور أول في العراق عبر موقع وزارة التربية

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
الان.. رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 دور أول في العراق عبر موقع وزارة التربية

أكدت وزارة التربية العراقية، في بيان لها أمس أنه تم الانتهاء من تصحيح جزء كبير من المواد ولم يتبق سوى بعض المواد الأخرى التي أوشكت على الانتهاء، لتبدأ بعدها مباشرة عمليات التدقيق ورصد الدرجات التي تكون بكل وضوح لضمان حصول كل طالب وطالبة على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الامتحانات، والمرحلة الأخيرة تتمثل في اعتماد النتائج والعمل على رفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية.

نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024

وأضافت وزارة التربية العراقية، أنه وفقًا للمؤشرات الأولية فإن نسبة النجاح لهذا العالم أعلى من العام الماضي لمرحلة السادس الإعدادي الدور الأول، نظرًا لسهولة الأسئلة التي تم رصدها وتهيئة المناخ الملائم أمام جميع الطلاب والطالبات بمختلف المحافظات العراقية، حتى أن الوزارة حريصة على أن يحصل كل طالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الامتحانات، مع إمكانية فتح باب الاعتراض مباشرة أمام الطلبة لتحسين درجاتهم.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول

وعن الخطوات التي يمكنك اتباعها لكي يتم الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول في محافظات العراق، ما جاء على النحو التالي:-

  • أن تتقدم إلى موقع وزارة التربية الرسمي عبر الإنترنت.
  • أو موقع نتيجة نت الإلكترونية.
  • ثم يتم اختيار نتائج السادس الإعدادي الدور الأول.
  • وعندها يمكنك إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.
  • ليتم النقر في النهاية على زر “بحث”.
  • وفي النهاية تظهر أمامك جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج والدرجات التي تم الحصول عليها.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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