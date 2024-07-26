مليون دولار بسهولة …. مسابقة الحلم Dream طريقة الاشتراك فيها وأهم أرقام الاتصال.

تعتبر مسابقة الحلم Dream واحدة من أهم المسابقات في العالم العربي، حيث تخصص جوائز مالية كبيرة للمشتركين بهدف تحقيق أحلامهم ، كما تمنح جوائز أسبوعية وشهرية لعدد من الفائزين، وتكون قيمتها كبيرة، المشاركة في المسابقة طريقتها بسيطة وسهلة وستتعرف على طريقة الاشتراك والشروط من خلال هذا المقال .

يمكنك الانضمام للمسابقة من خلال إرسال كلمة “حلم” أو “dream” إلى الرقم المخصص لبلدك، بالإضافة إلى الرد على بعض الأسئلة، وفي الفقرات القادمة سنعرض كيفية التسجيل في المسابقة وأرقامها المخصصة لكل دولة.

أولا: ارسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” أو “Reve” إلى الرقم المحدد لبلدك.

ثانيا: سوف تتلقى سؤالًا يجب عليك الإجابة عليه بدقة.

ثالثا: بعد تقديم إجابة صحيحة، سيتم تفعيل اشتراكك في المسابقة.

رابعا: ستتلقى رسالة نصية تؤكد التفعيل.

خامسا: عند تفعيل اشتراكك، ستصبح جاهز للمشاركة في المسابقة الحلم

واعلم أنه كلما زادت عدد مشاركاتك، زادت فرصك في الفوز بالجائزة الكبرى أو أي من الجوائز الأخرى القيمة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم Dream.