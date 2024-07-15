ادفع فاتورتك الان.. خطوات دفع فواتير الهواتف والإنترنت من خلال البطاقة الذهبية 2024

تعتبر البطاقة الذهبية من أكثر البطاقات التي توفر على المواطنين الكثير من الخدمات وخاصة في حالة سداد فواتير الكهرباء والإنترنت، وغير ذلك من الخدمات التي يتم إنهاءها بهذه البطاقة، هذا وأكدت شركة الاتصالات الجزائرية أن هذه الخدمات توفرها البطاقة الذهبية التي تم الحصول عليها، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بسداد الفواتير والإنترنت، من أجل أن يتعرف عليه الجميع.

سداد فاتورة الهاتف والإنترنت

من أجل القيام بسداد فاتورة الهاتف والإنترنت، التي تعتبر من أبرز الخدمات الإلكترونية التي يتم توفيرها لكل من حاصل على البطاقة الذهبية، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

أن يتم الانتقال إلى موقع شركة الاتصالات عبر الإنترنت.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

اختيار الخدمة التي ترغب في سدادها سواء كانت هاتف أو إنترنت.

ليتم ملء كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

ويظهر لك المبلغ الخاص بالفاتورة.

النقر على زر “تأكيد”.

وعندها ستتمكن من دفع قيمة الفاتورة.

مزايا الحصول على البطاقة الذهبية في الجزائر

وعند حصولك على البطاقة الذهبية، فيمكنك الاستمتاع بالعديد من المزايا التي توفرها البطاقة أمام كافة المتقدمين، ومن بينها الأتي:-