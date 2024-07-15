نتائج التاسع 2024 حسب رقم الاكتتاب الدور الأول عبر موقع وزارة التربية السوريه moed.gov.sy

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا أنه سيتم الكشف عن نتائج امتحان الصف التاسع عام 2024 بناء على رقم الاكتتاب فور اعتمادها من قبل الوزير، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، سيتم نشر النتائج بعد ذلك على موقع الوزارة أو من خلال تطبيق الامتحانات المتاح للتحميل على الهواتف النقالة بسهولة.

نتائج التاسع 2024 حسب رقم الاكتتاب

يمكن لجميع الطلاب الاستفسار عن نتائج الصف التاسع عام 2024 وفقا لرقم التسجيل عند إعلانها من قبل وزارة التربية، للقيام بذلك يجب اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم السورية.

اضغط على علامة تبويب “نتائج الاختبارات”.

اختار رمز “نتائج التاسعة”.

حدد الدور الذي يتم الاستعلام عنه عادة يكون الدور الأول واختيار 2024.

اكتب اسم الطالب ورقم الاكتتاب في الحقول المحددة.

اضغط على زر “اظهار النتيجة”.

ستظهر النتيجة بشكل فوري وتحتوي على درجات الطالب في جميع المواد والمجموع الكلى.

التعرف على نتيجة التاسع في سوريا من خلال التطبيق

قدمت وزارة التربية والتعليم خدمة للاستعلام عن نتائج امتحانات الصف التاسع في سوريا من خلال تطبيق الهاتف المحمول، و بإمكانية استخدامه بالشكل التالي:

تثبيت التطبيق الخاص بالنتائج.

سجل الدخول إلى التطبيق.

انقر على أيقونة نتائج الامتحانات.

حدد نتيجة الامتحانات للصف التاسع.

أدخل أسم الطالب ورقم الاكتتاب.

انقر على زر “عرض”.

ستظهر النتيجة خلال ثوانى قليلة.

حول نتيجة التاسع بسوريا

أفصحت وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج الصف التاسع عام 2024 من خلال موقعها الرسمي: