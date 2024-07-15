رابط رسمي.. خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 سوريا بالاسم وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية السورية عن الخطوات التي لابد على الطلاب الملتحقين بالصف التاسع بسوريا اتباعها من أجل الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 سوريا، الأمر الذي جعل الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم يرغبون معرفة هذه الخطوات وهو ما سنتعرف عليه خلال متابعتنا لهذا المقال إلى جانب العديد من المعلومات الأخرى.

نتائج الصف التاسع 2024 سوريا

أتاحت وزارة التربية بدولة سوريا لطلاب الصف التاسع وأولياء أمورهم إمكانية معرفة نتائج الصف التاسع 2024 سوريا بشكل إلكتروني وذلك من خلال أجراء عدد من الخطوات البسيطة والتي جاءت على النحو التالي:

يتوجه الطالب بشكل مباشر إلى الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية السورية.

يحدد الطالب الصف الدراسي وهو التاسع.

يتم تحديد الدور الأول لعام 2024.

يقوم الطالب تحديد المحافظة التي يقطن بها.

يدخل الطالب بعد ذلك اسمه ثلاثي أو الرقم الامتحاني الخاص به.

يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة.

ينقر الطالب على أيقونة بحث.

بعد إتمام الخطوات السابقة يستطيع الطالب معرفة النتيجة الخاصة به في كل المواد الدراسية وكذلك النسبة المئوية التي حصل عليها.

تقديم اعتراض على نتيجة التاسع بسوريا 2024

يستطيع الطلاب الملتحقين بالصف التاسع بالمدارس السورية تقديم اعتراض على نتائج الدور الأول لعام 2024 وذلك في حالة وجود مشاكل في النتيجة الخاصة بهم بكل سهولة عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية السورية الذي أعلنت عنه الوزارة وذلك في مادتين فقط من المواد الممتحنة وبعد مرور خمس ايام من اعتماد النتيجة وظهورها على موقع الوزارة بشكل رسمي.

كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع بالرسائل النصية

لكي يتمكن طلاب الصف التاسع بدولة سوريا الاستعلام عن نتائج الدور الأول بالرسائل النصية فإنه يجب عليهم القيام بالخطوات التالية: