كل ما تريد معرفته عن قرعة الحج فى العراق 2025 الشروط وكيفية التسجيل

صرحت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عبر وسائل الإعلام الوطنية بفتح التقديم لحج القرعة لعام 2025، وأكدت الهيئة على أهمية التزام المتقدمين بجميع الإجراءات اللازمة لضمان قبول طلباتهم، كما أعلنت عن الشروط المطلوبة للتسجيل لحج القرعة لعام 2025 في العراق، وسنتعرف على هذه التفاصيل فيما يلي.

كيفية تسجيل قرعة الحج 2025 بالعراق.

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عن بدء التسجيل لموسم الحج من خلال رابط استمارة التقديم، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول للموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق .

ثانيا: قم بالضغط على زر “الخدمات الرقمية”.

ثالثا: قم باختيار “نموذج الحج والعمرة 2025”.

رابعا: قبول الشروط والأحكام الموجودة على الموقع بعد مراجعتها.

خامسا: ملء نموذج التقديم بالمعلومات والبيانات الصحيحة.

.وبعد ذلك: انقر على “إرسال النموذج”.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025 في العراق

وضعت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق مجموعة من القواعد والشروط الواجب توافرها فى الشخص الذى يرغب فى تسجيل اسمه في قرعة الحج لعام 2025 وكانت هذه الشروط كما يلي: