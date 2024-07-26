طريقة عمل المكرونة بالبشاميل الجوسي السايحة بمذاق شهي ولذيذ مثل أفخم المطاعم

ترغب ربة المنزل في تعلم فنون وأسرار تحضير طاجن المكرونة بالبشاميل الجوسي مثل المطاعم، حيث يعد ذلك الطبق من الأطباق المفضلة عند الكثير من الأشخاص، ويتمتع بمذاق معزز بنكهة البشاميل مع اللحم المفروم المعصج والمكرونة، كما يتمتع ذلك الطبق بقيم غذائية عالية لاحتوائه على الكالسيوم والبروتين والنشويات.

مقادير عمل المكرونة بالبشاميل الجوسي

يتمتع طبق المكرونة بالبشاميل الجوسي بمذاق مميز ورائع ومفضل، حيث ترغب ربة المنزل في تحضير ذلك الطبق كما يتم تقديمه في المطاعم من حيث تناسق رص المكرونة مع التتبيلة المميزة للحم المعصج والبهارات وأيضا طريقة عمل البشاميل السايح بالقوام الخفيف والبهارات المضبوطه، وتتطلب الوصفة المقادير التالية:

300 جرام مكرونة فرن.

لتر لبن كامل الدسم.

مكعب مرقة دجاج.

5 جرام فلفل أسود ناعم.

5 جرام ملح طعام.

5 جرام كمون.

400 جرام لحم مفروم.

30 جرام دقيق أبيض.

سمن.

موتزاريلا على حسب الرغبة.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل الجوسي