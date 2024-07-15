“هنا” رابط التسجيل في سكنات عدل 3 للحصول على وحدة سكنية بسعر مخفض

يرغب الكثير من المواطنين في دولة الجزائر، عن التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 التي تم فتح باب القبول فيه مؤخرًا، بما يضمن لكافة المقبولين بهذا البرنامج وحدات سكنية بأسعار مخفضة، وهو يأتي تحت إشراف وزارة السكن والعمران، مع مراعاة بأن التسجيل في هذا البرنامج يكون وفقًا لمجموعة من الشروط والمتطلبات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية، بحيث يتعرف عليها الجميع.

تنزيل تطبيق سكنات عدل 3

وأطلقت الوزارة تطبيق لعد 3 عبر متجر بلاي، لسهولة القيام بتحميله عبر هاتفك الجوال، وتسجيل الدخول لعمل حساب ثم يتم اختيار رقم الدورة التي ترغب في التقديم إليها، ليكون من أسهل المنصات الإلكترونية التي يبحث عنها الأشخاص المتقدمين، من أجل حصولهم على وحدات سكنية تتكون من 5 غرف، ليكون من أكثر البرامج العملاقة التي تم إطلاقها في دولة الجزائر شاملة كافة الولايات.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

وأتاحت الوزارة الموقع الرسمي لسهولة الدخول إليها، والقيام بالتسجيل في سكنات عدل 3، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

في البداية يتم الدخول إلى موقع وكالة عدل الوطنية عبر الإنترنت.

ثم يتم النقر على “تسجيل الدخول”.

بعدها عليك اختبار “سكنات عدل 3”.

حتى تتمكن من إدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في برنامج سكنات عدل 3.

التأكد من صحة المعلومات والوثائق التي تم قمت بإدخالها.

الضغط في النهاية على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط القبول في برنامج سكنات عدل 3

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين، والراغبين بالحصول على وحدات سكنية ضمن برنامج سكنات عدل 3، ما يلي:-