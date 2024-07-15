الف مبروك قبولك!! موعد اعلان نتائج قرعة الحج 2025 العراق برابط رسمي 

يسعى العديد من المواطنين العراقيين لمعرفة موعد إعلان نتائج قرعة الحج لعام 2025، بعد الإعلان من قبل الهيئة العليا للحج والعمرة بأن آخر موعد للتسجيل سيكون في 18 يوليو 2024، ونحن نوفر لكم جميع التفاصيل في هذا المقال على موقعنا الإخباري بلد نيوز حول قرعة الحج في العراق.

موعد اعلان نتائج قرعة الحج 2025 العراق

من خلال البحث المتكرر من قبل العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن موعد اعلان نتائج قرعة الحج 2025 في العراق، أشارت الهيئة العامة للحج والعمرة في العراق إلى أن النتائج ستعلن بعد الفرز الكامل للطلبات التي تم تقديمها من قبل المواطنين، مع انتهاء التسجيل في 18 يوليو 2024، وسيتم إجراء القرعة في شهر محرم.

التسجيل في قرعة الحج

يتوفر لدينا خطوات التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في العراق، ليتمكن جميع المواطنين من التسجيل بسهولة في هذا الوقت دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان. يجب متابعة التحول الرقمي في الدولة العراقية حالياً. يتطلب التسجيل اتباع بعض الخطوات التي أعلنتها الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق.