هل انت من المقبولين في A.d.L.L؟ .. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالأوراق المطلوبة من هُنا 

يتطلع العديد من المواطنين في الجزائر إلى معرفة كيفية استخراج استمارة التسجيل في وكالة عدل 2024، حيث أعلنت عن توفير شقق ووحدات سكنية بأسعار مخفضة لفئة الدخل المحدود. العديد منهم يرغبون في معرفة الخطوات والشروط اللازمة، وفي هذا المقال سنتعرف على جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع.

التسجيل في سكنات عدل 3

أعلنت الحكومة الجزائرية عن توفر مجموعة من الشقق بأسعار مخفضة للمواطنين ذوي الدخل المحدود في جميع أنحاء الجزائر. يمكن للمواطنين الاستعلام عن وحدات سكنات عدل 3 في الجزائر عن طريق زيارة موقع وكالة عدل واتباع الخطوات الموضحة.

قم بالضغط على زر تسجيل الدخول، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابعا قم بإختيار الولاية الجزائرية.

يجب على الشخص الراغب في الحصول على إقامة في مساكن عدل 3 أن يقوم بطلب نموذج التسجيل.

يجب على الطالب ملأ النموذج الإلكتروني والتحقق من دقة البيانات المدخلة.

في النهاية، يجب عليك إرفاق النموذج والمستندات المطلوبة، وسوف نتعرف عليها في الفقرة التالية.

الاوراق المطلوبة للحصول على سكنات عدل

هذه هي المستندات المطلوبة للتقديم على وحدات السكن العدل في الجزائر:

أولا يجب احضار شهادة ميلاد المقدم.

تهمة تقديم نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بالمتقدم مع شرط إحضار إثبات الإقامة في المكان الذي يعيش فيه عند تقديم طلب القبول في الوحدة.

يتطلب من المتقدم جلب السجل التجاري أو شهادة الوظيفة التي يعمل بها.

يجب أن يكون مع المقدم لطلب الخدمة كشف حساب بنكي يعود لستة أشهر ماضية.

موقع تسجيل سكنات عدل 3

تبدأ موقع تسجيلات سكنات عدل 3 في استقبال المتقدمين الجدد في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت الجزائر، ويغلق التسجيل في تمام الساعة السادسة مساءً، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد إغلاق التسجيل في النسخة الجديدة التي تم طرحها يوم الجمعة 5 يوليو والتي تستمر حتى الآن.