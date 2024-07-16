الف مبروووك النجاح!!! موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا 2024 الآن برابط رسمي وخطوة بخطوة 

تم نشر بيان رسمي من وزارة التربية الوطنية يؤكد موعد صدور نتائج امتحان البكالوريا لعام 2024، وأشارت بعض التقارير إلى زيادة في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة، كما أعلنت الوزارة عن استخدام بوابة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات كمنصة رسمية لنشر نتائج الطلاب، حيث يمكن للطلاب معرفة نتيجة امتحان البكالوريا لعام 2024 عن طريق إدخال رقم التسجيل الخاص بهم.

موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا 2024

أعلنت وزارة التربية عن موعد إصدار نتائج البكالوريا لعام 2024، وأعلنت أيضا عن بدء عملية التدقيق في أوراق امتحانات البكالوريا التي ستستمر عادة لمدة عشرة أيام بعد انتهاء الاختبارات، ويتم جمع وتشفير الإجابات في مراكز التصحيح، حيث يتم التصحيح على ثلاث مراحل مختلفة، و من المتوقع أن يتم الإنتهاء من هذه العمليات بسرعة ليتم الإعلان عن النتائج قبل الموعد المحدد، وتم تسهيل عملية الحصول على النتائج للطلاب من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS)، حيث يقوم الطلاب بطلب الرقم *567# على هواتفهم المحمولة.

الطالب يدخل رقم تسجيله والرقم السري الخاص به.

ينقر على زر الإرسال.

يصل الطالب رسالة نصية تحتوي على تفاصيل نتيجته على هاتفه الشخصي.

طريقة الاستعلام عن نتائج امتحان البكالوريا في الجزائر لعام 2024

أعلنت الوزارة عن تاريخ إعلان نتائج امتحانات البكالوريا لعام 2024 في الجزائر، حيث من المتوقع أن تظهر يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2024، ومن المتوقع أن تكون متاحة حتى 20 يوليو، يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من خلال اتباع الخطوات المحددة:

الدخول إلى زيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات.

إدخال الرقم التسجيلي للطالب.

كتابة الرقم السري بشكل دقيق.

الإجابة على سؤال الأمان.

بمجرد النقر على أيقونة “استظهار النتيجة”، ستظهر النتيجة على الشاشة إذا تم تحميلها على الموقع.

نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر

أكدت وزارة التربية الجزائرية أنه ليس صحيحا ما تم تداوله مؤخرا بشأن إعلان نتيجة البكالوريا اليوم الخامس عشر من الشهر الحالي، وقد أشارت بعض المصادر غير الرسمية إلى أن نتيجة البكالوريا لهذا العام ستعلن يوم 20 يوليو الجاري أو قبل هذا الموعد بيوم أو يومين على الأكثر، و من الجدير بالذكر أن إعلان نتيجة البكالوريا العام الماضي كان يوم الإثنين الموافق السابع عشر من شهر جوان 2024، لذلك من المتوقع أن يتأخر هذا العام عن موعد العام الماضي بحوالي يومين تقريبا.