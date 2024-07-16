ظهرت؟ moe.gov.ye نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 اليمن صنعاء برابط رسمي فعـال

اعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2024، وأكدت أن عمليات تصحيح الامتحانات قد اكتملت في جميع المراكز، و من المتوقع أن تصدر النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، حيث سيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 اليمن صنعاء.

نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 اليمن صنعاء

أكدت وزارة التربية والتعليم في اليمن أن نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2024 ستكون متاحة قريبا على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي، يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع وإدخال رقم الجلوس لمعرفة النتيجة، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم، أو من خلال موقع الإدارة العامة للامتحانات والاختبارات.

في البداية، انقر على رمز “الخيارات الإلكترونية” في الوجهة.

انقر فوق الرمز “نتائج الطلاب”.

عندما تظهر لك مجموعة من الاختيارات، اختر منها نتائج “الثانوية العامة”.

انقل الفقرة التالية إلى اللغة العربية: اكتب الاسم الأول، وكذلك تاريخ عام 2024 في خانته، من فضلك.

قم باختيار نوع القسم علمي، أو أدبي.

اضغط مرتين على زر “تأكيد”.

في النهاية، اضغط على زر “جدول نتائج الثانوية العامة”.

ذكرت مصادر من وزارة التربية والتعليم أنه سيتم متابعة الدرجات ونشرها على الفور على موقع الوزارة، حتى يتمكن الطلاب من الدخول وإدخال رقم جلوسهم لمعرفة نتيجتهم على الفور.

هذه الخدمة تم تقديمها من قبل الوزارة لتسهيل وتسريع العملية بدلاً من الحاجة للانتظار في المدارس لمعرفة النتيجة.