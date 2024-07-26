اتفرج من البيت .. تردد قناة اون تايم سبورت 2024 نايل سات لمتابعة أقوي اللقاءات الرياضية

يزداد البحث والتهافت عن تردد قناة اون تايم سبورت 2024 على النايل سات وذلك من قبل عشاق الساحرة المستديرة من كل مكان في الوطن العربي، حيث تقدم القناة باقة من البرامج الرياضية التي تعرض بواسطة اشهر الإعلاميين باستضافة فئة من أفضل المحللين وأشهر اللاعبين لتقديم حوار وتحليل رياضي شيق وممتع يستمتع به المشاهد.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024 نايل سات

يمكن استقبال تردد اون لاين اسبورت بجودة عالية في البث مع نقاء تام في الصوت والارسال من خلال إجراء بحث يدوي في دقائق معدودة من خلال يتم تثبيت تردد القناة بشكل مجاني، حيث يتم تدوين بيانات البحث التالية:

تردد القناة: 11861.

اتجاه الاستقطاب : رأسي- عمودي – V.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

جودة القناة هي HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 القمر الصناعي نايل سات

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

معدل الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 القمر الصناعي نايل سات

يمكن الاستمتاع بمجموعة مميزة من البرامج الرياضية التي تشمل التنس وكرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة والعديد من الرياضات الأخرى من خلال بيانات التردد التالية:

تردد القناة : 12303.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة القناة : SD.

خطوات ضبط تردد قناة جديدة عبر جهاز الرسيفر

يمكنكم ضبط واستقبال جميع ترددات قنوات أون تايم سبورت على جهاز الرسيفر بدون رسوم من خلال اتباع الخطوات التالية: