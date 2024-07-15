“لولو الشطورة راحت فين” تردد قناة وناسة 2024 أفضل ترددات قنوات الأطفال على قمر النايل سات بجودة عالية

قناة وناسة هي واحدة من أشهر قنوات الأطفال العربية حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متنوع للأطفال في جميع الأعمار، تعتبر قناة وناسة من برزان أفضل قنوات الأطفال العربية نظرا لتنوع محتواها وفائدته التعليمية، يشجع الأطفال على مشاهدة هذه القناة لتحفيز تعلمهم ونموهم، لذلك تحقق من تنظيم جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الصحيح للاستمتاع ببرامج القناة المميزة.

تردد قناة وناسة 2024 على نايل سات

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

برامج قناة وناسة بيبي 2024

تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب جميع الفئات العمرية بما فيها:

القناة تقدم مجموعة كبيرة من مسلسلات الرسوم المتحركة العربية والعالمية، مثل مسلسلات بوجو و Peppa Pig و Pocoyo و Dora the Explorer و Ben 10 و Teen Titans Go.

تعرض القناة برامج تعليمية تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال في مجالات مختلفة، مثل: الرياضيات واللغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية.

القناة تعرض برامج ترفيهية للأطفال تهدف إلى تسليتهم وتطوير مهارات الإبداع لديهم مثل البرامج الغنائية والمسابقات والحرف اليدوية.

تقدم القناة برامج تعليمية في الموسيقى تساعد الأطفال على تعلم الأغاني وتنمية مواهبهم الموسيقية.

مميزات قناة وناسة كيدز 2024

تتميز قناة وناسة لولو بمجموعة من الخصائص التي تجعلها اختيارا ممتازا للأطفال والأهالي على حد سواء: