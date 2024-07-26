مغامرات أمونة وماجد .. استقبل تردد قناة ماجد للأطفال 2024 Majid kids

تؤدي قناة ماجد للأطفال دور المنصة التعليمية والثقافية والترفيهية الشاملة التي يستفيد منها الطفل في أعمار متفاوتة، فقد نجحت القناة في الاستحواذ على مكانة مرموقة ضمن قنوات الاطفال المجانيةؤ حيث تقدم القناة محتوى متميز وممتع يرسخ القيم الايجابية في أذهان الأطفال مثل التعاون والايثار والصدق والصداقة واحترام الكبير والعطف على الصغير وعدم إيذاء البيئة والرفق بالحيوان.

تردد قناة ماجد للأطفال 2024 الجديد

تعمل قناة ماجد على خلق بيئة تعليمية وتربوية وثقافية للطفل من داخل المنزل، وتقدم القناة محتواها بجودة عالية في البث من خلال استخدام بيانات البحث التالية:

تردد القناة: 11411 أو 12467.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي – رأسي – vertical.

معدل تصويب الخطأ: 3/4.

جودة البث: HD.

تردد قناة ماجد للأطفال القمر الصناعي عرب سات

في حالة تعذر الاستقبال من خلال النايل سات يتم الضبط عبر العرب سات الذي يغطي منطقة الشرق الأوسط و دول الخليج العربي وذلك من خلال احداثيات الضبط التالية:

تردد القناة: 11804.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة ماجد للأطفال

فيما يلي نوضح أبرز مميزات القناة والسبب في شهرتها داخل دول الوطن العربي: