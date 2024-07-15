“ياسعدك يا هناك..شـــنو معرفة “20% زيادة للمواطن على الرواتب المالية بالعراق

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي في دولة العراق سبل جديدة حتى تمنح للمواطن العراقي حياة كريمة وسعيدة، وذلك من خلال توفير المنح ومنها زيادة 20% على الرواتب المالية، ولذلك بحث الكثيرون كيفية الاستعلام عن قيمة الزيادة وأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وسوف نشرح لكم السطور القادمة كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين، ومن هم الفئات المستحقة وكل المعلومات الخاصة بها.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

شرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق شرح تفصيلي لمن يريد الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، واليكم طريقة الاستعلام:

أولا عزيزي المواطن تقوم بالبحث عن منصة مظلتي الإلكترونية وتستطيع الوصول اليها من هنا

ستظهر لك النافذة الرئيسية اضغط على هيئة الرعاية الاجتماعية.

ستظهر لك النافذة الرئيسية اضغط على هيئة الرعاية الاجتماعية. ثم قم بالضغط على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية (الوجبة الخامسة).

بعد ذلك اكتب البيانات الخاصة بك وهي كالاتي: اسم المواطن بالكامل، الرقم الهاتف، المحافظة التي تعيش بها.

ثم أكتب رقم الهوية الوطنية بطريقة صحيحة.

بعد ذلك اضغط على الأيقونة المدون عليها (تحميل كشوفات المقبولين في الضمان الاجتماعي).

ثم انتظر بضع دقائق سوف يتم تحميل الكشوفات بأسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية).

ما هي شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

بعد أن وضحنا لكم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية سوف نوضح الشروط الواجب توافرها لمن يريد التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية وهي:

الشرط الأول: أن تكون من أبناء دولة العراق، وتحمل الجنسية.

الشرط الثاني: أن تقوم مقيم بشكل دائم في الأراضي العراقية.

الشرط الثالث: ألا تمتلك مباني باهظه الثمن أو أراضي او سيارة.

الشرط الرابع: أن لا يكون لك دخل شهري ثابت.

الشرط الخامس: أن لا يقل سنه عن 18 عام ولا يزيد عن 60 سنة.

من هم الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في العراق الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية وهم: