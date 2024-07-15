واتساب يبهر اليوسرز بميزة خرافية!.. ميزة مجانية WhatsApp يمكن من تحويل الرسائل الصوتية إلى كتابة

ظهر في تطبيق WhatsApp العديد من المزايا الجديدة التي سهلت استخدامه للجميع، وهي خدمة تحويل الرسائل النصية إلى رسائل كتابية، حتى تسهل على المستخدم أن يقوم بقراءة المحتوى دون أن يقوم بتشغيل الصوت وهي من الخدمات الرائعة التي أعجبت الجميع، وتتناسب تلك الميزة الجديدة مع هواتف الاندرويد والايفون، ولذلك وسوف نتعرف في السطور الأتية كل تفاصيل المتعلقة بتحديث الواتس اب الجديد.

إضافة جديدة واتساب ميزة مجانية

وضع تطبيق الواتس اب ميزة مجانيه لمستخدميه الكرام، وسوف نطرح لك عزيزي القارئ كل التفاصيل المتعلقة بها في النقاط التالية:

طرح تطبيق واتساب إصدار تجريبي يعمل على تحويل الرسائل الصوتية إلى رسائل مكتوبة.

ذلك التطبيق تم إصداره بشكل تجريبي في الآونة الأخيرة في جميع بلدان العالم.

من مميزات ذلك التطبيق أنه يسمح بقراءة المحتوى دون أن تقوم بتشغيل الصوت.

تلك الميزة الجديدة يستخدمها أصحاب هواتف الاندرويد وهواتف الايفون.

ميزة جديدة في واتساب 2024

دائما تطبيق WhatsApp في تجديد مستمر ولذلك قد قام بطرح ميزة جديدة وهي ميزة تحويل الفويس أو ما تعرف بالرسائل الصوتية إلى رسائل مكتوبة، سواء كانت باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو باللغة الإسبانية أو البرتغالية.

وتم طرح تلك الميزة في جميع بلدان العالم لكافة مستخدمي تطبيق الواتساب، وذلك ضمن النسخة التجريبية للتعرف على مميزاتها وعيوبها.

كيفية تحويل الرسائل الصوتية إلى رسائل مكتوبة على هواتف الايفون

يوجد بعض هواتف الآيفون التي تعاني من عدم تحديث تطبيق WhatsApp وفي تلك الحالة يمكنك تحديث يدوياً من خلال الشرح التالي: