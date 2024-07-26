تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 National Geographic على النايل سات والعرب سات 

تمتلك قناة ناشيونال جيوغرافيك شعبية كبيرة في الوطن العربي فهي تعرض برامج وثائقية مميزة تغطي مجالات عديدة مثل الطبيعة، العلوم، التاريخ، والثقافات المختلفة، كما تعرض برامج أسرار الأرض والحيوانات والاكتشافات والاختراعات وأيضا برامج الاختراق والعديد من البرامج الممتعة التي تناسب فئات عمرية مختلفة ويستمتع بها الأطفال.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 سهيل سات

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات المميزة في عرض محتوى حصري على شاشة القناة، ويمكن الاستقبال من خلال ترددات متعددة على حسب الموقع الجغرافي، حيث يتم الاستقلال عبر القمر الصناعي سهيل سات بجودة SD من خلال بيانات الضبط التالية:

تردد القناة: 11411.

اتجاه البحث: أفقي.

معدل الترميز: ¾.

معامل تصحيح الخطأ: 30000.

تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

يمكن استقبال القناة من خلال التردد التالي بدون رسوم:

تردد القناة: 12226.

اتجاه البحث: أفقي.

معدل الترميز:⅚.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 عرب سات

تردد القناة: 11804.

اتجاه البحث: أفقي.

معدل الترميز: ¾.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

لتثبيت القناة عبر الرسيفر يتم استخدام بيانات البحث السابقة وذلك عند إجراء البحث اليدوي بالطريقة التالية: