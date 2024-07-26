طريقة عمل الفراخ المشوية بدون فرن وبدون فحم وبالتتبيلة الصحيحة للمطاعم

الفراخ المشوية هي طبق شهي وصحي يتكون من قطع الدجاج المتبلة والمشوية على نار مفتوحة أو في الفرن، ويتميز هذا الطبق بنكهته الغنية والقوام المقرمش من الخارج والطري من الداخل، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن وجبة منخفضة الدهون وعالية البروتين، وقد يمثل تحضير الفراخ المشوية بدون استخدام الفرن تحدياً للبعض، لكنه في الواقع سهل ويمكن تنفيذه باستخدام أدوات بسيطة مثل الشواية أو المقلاة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على خطوات تحضير الفراخ المشوية بدون فرن بطريقة تضمن الحصول على نكهة ممتازة وقوام شهي.
مقادير عمل الفراخ المشوية بدون فرن
الفراخ المشوية هي واحدة من الأطباق الشهية والمحبوبة في جميع أنحاء العالم، وتعتبر وجبة صحية ولذيذة يمكن تتبيلها بمجموعة متنوعة من التوابل والأعشاب لإضفاء نكهات مختلفة، مما يجعلها وجبة مرنة يمكن تعديلها لتناسب مختلف الأذواق، وتحتاج تلك الوصفة إلى المقادير التالية:
- كيلوغرام من أفخاذ الدجاج أو صدور الدجاج
- 1/4 كوب من زيت الزيتون
- 3 فصوص ثوم مفرومة
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون
- 2 ملعقة صغيرة من البابريكا
- ملعقة صغيرة من (الكمون، الكركم، الزعتر المجفف، الفلفل الأسود، الملح)
- 1/2 ملعقة صغيرة من الشطة (اختياري)
طريقة عمل الفراخ المشوية بدون فرن
تحضير الفراخ المشوية بدون فرن هو خيار ممتاز لمن يبحث عن وجبة شهية وسهلة التحضير، حيث أنه باستخدام خطوات بسيطة يمكن الحصول على دجاج مشوي بنكهة غنية وقوام مثالي من خلال الآتي:
- في وعاء كبير، اخلط زيت الزيتون مع الثوم المفروم، عصير الليمون، البابريكا، الكمون، الكركم، الزعتر المجفف، الفلفل الأسود، الملح، والشطة إن رغبت.
- تأكد من خلط جميع المكونات جيداً حتى تتجانس التتبيلة.
- اغسل قطع الدجاج جيداً وجففها باستخدام مناشف ورقية.
- ضع قطع الدجاج في الوعاء مع التتبيلة، وتأكد من تغليفها جيداً من جميع الجوانب.
- اترك الدجاج يتبل في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين، ويفضل تركه طوال الليل للحصول على نكهة أفضل.
- سخن الشواية على نار متوسطة إلى عالية.
- ضع قطع الدجاج على الشواية وسويها لمدة 6-8 دقائق على كل جانب أو حتى تنضج تماماً ويصبح لونها ذهبياً ومقرمشاً.
- استخدم فرشاة لدهن الدجاج بالتتبيلة المتبقية أثناء الشواء لضمان طراوة اللحم ونكهته.
- سخن مقلاة الشواء على نار متوسطة إلى عالية، ثم أضف قليل من زيت الزيتون إلى المقلاة.
- ضع قطع الدجاج في المقلاة وسوّها لمدة 6-8 دقائق على كل جانب أو حتى تنضج تماماً.
- يمكنك تغطية المقلاة بغطاء لتسريع عملية الطهي والحفاظ على عصارة الدجاج.
- يُقدم الدجاج المشوي ساخناً مع مجموعة متنوعة من الأطباق الجانبية مثل السلطة الخضراء، الخضروات المشوية، أو الأرز البسمتي.
- يمكن أيضاً تقديمه مع صلصات متنوعة مثل صلصة الثوم أو صلصة الزبادي والنعناع.