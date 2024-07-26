طريقة عمل الفراخ المشوية بدون فرن وبدون فحم وبالتتبيلة الصحيحة للمطاعم

الفراخ المشوية هي طبق شهي وصحي يتكون من قطع الدجاج المتبلة والمشوية على نار مفتوحة أو في الفرن، ويتميز هذا الطبق بنكهته الغنية والقوام المقرمش من الخارج والطري من الداخل، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن وجبة منخفضة الدهون وعالية البروتين، وقد يمثل تحضير الفراخ المشوية بدون استخدام الفرن تحدياً للبعض، لكنه في الواقع سهل ويمكن تنفيذه باستخدام أدوات بسيطة مثل الشواية أو المقلاة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على خطوات تحضير الفراخ المشوية بدون فرن بطريقة تضمن الحصول على نكهة ممتازة وقوام شهي.

مقادير عمل الفراخ المشوية بدون فرن

الفراخ المشوية هي واحدة من الأطباق الشهية والمحبوبة في جميع أنحاء العالم، وتعتبر وجبة صحية ولذيذة يمكن تتبيلها بمجموعة متنوعة من التوابل والأعشاب لإضفاء نكهات مختلفة، مما يجعلها وجبة مرنة يمكن تعديلها لتناسب مختلف الأذواق، وتحتاج تلك الوصفة إلى المقادير التالية:

كيلوغرام من أفخاذ الدجاج أو صدور الدجاج

1/4 كوب من زيت الزيتون

3 فصوص ثوم مفرومة

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

2 ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من (الكمون، الكركم، الزعتر المجفف، الفلفل الأسود، الملح)

1/2 ملعقة صغيرة من الشطة (اختياري)

طريقة عمل الفراخ المشوية بدون فرن

تحضير الفراخ المشوية بدون فرن هو خيار ممتاز لمن يبحث عن وجبة شهية وسهلة التحضير، حيث أنه باستخدام خطوات بسيطة يمكن الحصول على دجاج مشوي بنكهة غنية وقوام مثالي من خلال الآتي: