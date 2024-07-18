“مش هتبطلي تعمليها”.. طريقة عمل كبدة إسكندراني زي المحلات بس بطريقة سهلة ومقادير مضبوطة

تعتبر طريقة عمل الكبدة الاسكندراني واحدة من أهم وأشهر الطرق التي تسأل عنها العديد من السيدات، حيث أن هذه الوصفة تمتلك شهرة كبيرة جدًا في محافظة الإسكندرية كما أنه تم افتتاح عدد كبير جدًا من المطاعم المتخصصة في تحضيرها، كذلك فإن الكثير من الأشخاص يأتون من مختلف المحافظات لتناولها والاستمتاع بمذاقها الشهي والمميز الذي يصعب مقاومته، لذلك وبفضل حب ربات المنازل الكبير لتعلم صنع مختلف الأكلات الشهيرة فإننا سوف نوضح الطريقة المثالية لصنع هذه الوصفة مثل المطاعم الشهيرة وذلك خلال مقالنا.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

إن طريقة عمل الكبدة الاسكندراني لا تتمثل فقط في تنفيذ بعض الخطوات بالترتيب، ولكنها تحتاج إلى الدقة في تنفيذ جميع الخطوات وإتباع الوصفة بجميع تفاصيلها، وذلك حتى تتمكن من الحصول على المذاق المطلوب، وسوف نوضح المكونات وطريقة التحضير في الفقرات القادمة:

مكونات الكبدة الإسكندراني

حتى تتمكن من صنع الكبدة الإسكندراني على أصولها يجب توفير بعض المكونات البسيطة، التي تتمثل فيما يلي:

كيلو كبدة.

ملعقة من الثوم المفروم.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة كمون.

شرائح من الفلفل الحار.

ملعقة كزبرة جافة.

خبز الفينو.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

أما بالنسبة إلى طريقة تحضير هذه الوصفة فإننا سوف نقوم بتوضيحها لكم بشكل مفصل لكي تحصلوا على نفس مذاق المطاعم في النقاط القادمة: