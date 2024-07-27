سجل هُنـــــــا mdn.dz.. التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 والشروط اللازمة

Hossam تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
سجل هُنـــــــا mdn.dz.. التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 والشروط اللازمة
رابط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024

التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024، يعد الانضمام الى صفوف الجيش الوطني حلم آلاف الشباب الجزائريين لخدمة الوطن وحماية اراضيه وفي ذات الوقت الحصول على فرصة عمل مميزة، وينتظر هؤلاء بفارغ الصبر اعلان وزارة الدفاع عن فتح باب التقديم في اقرب وقت، ومن المقرر ان يكون التسجيل عبر الانترنت خلال الفترة التي ستحددها الوزارة وتعلن عنها عبر منصاتها الرسمية، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال رابط وطريقة التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي والشروط المطلوبة.

التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024

يمكن للراغبين في الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي من حملة البكالوريا او الشهادة الثانوية تقديم طلباتهم من خلال التسجيل على الموقع الرسمي للوزارة وفي غضون دقائق سيتم ارسال ملفه لتقوم الجهات المختصة ببحثه والتحقق من اهليته للتعيين، وفيما يلي رابط التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 والخطوات المتبعة :

  • الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الدفاع الجزائرية.
  • تسجيل الدخول عن طريق ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • تعبئة استمارة الطلب وإدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق.
  • تحميل الاستمارة وطباعتها للاحتفاظ بها عند الحاجة.
التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024
التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024

شروط التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024

  • ان يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم داخل الاراضي الجزائرية بصفة دائمة.
  • ان يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 22 عاما.
  • ان يكون حاصل على شهادة البكالوريا ومعدله لا يقل عن 12 من 20 درجة.
  • تمتع المتقدم بالسيرة الطيبة والسمعة الحسنة.
  • الا يكون المتقدم سبق وتم اتهامه في أي قضايا جنائية او قضايا تخص الشرف.
  • ان يجتاز المتقدم كافة الاختبارات الطبية واختبارات اللياقة البدنية والمقابلة الشخصية.
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Hossam

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