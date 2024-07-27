سجل هُنـــــــا mdn.dz.. التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 والشروط اللازمة

التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024، يعد الانضمام الى صفوف الجيش الوطني حلم آلاف الشباب الجزائريين لخدمة الوطن وحماية اراضيه وفي ذات الوقت الحصول على فرصة عمل مميزة، وينتظر هؤلاء بفارغ الصبر اعلان وزارة الدفاع عن فتح باب التقديم في اقرب وقت، ومن المقرر ان يكون التسجيل عبر الانترنت خلال الفترة التي ستحددها الوزارة وتعلن عنها عبر منصاتها الرسمية، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال رابط وطريقة التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي والشروط المطلوبة.

التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024

يمكن للراغبين في الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي من حملة البكالوريا او الشهادة الثانوية تقديم طلباتهم من خلال التسجيل على الموقع الرسمي للوزارة وفي غضون دقائق سيتم ارسال ملفه لتقوم الجهات المختصة ببحثه والتحقق من اهليته للتعيين، وفيما يلي رابط التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 والخطوات المتبعة :

الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الدفاع الجزائرية.

تسجيل الدخول عن طريق ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

تعبئة استمارة الطلب وإدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

تحميل الاستمارة وطباعتها للاحتفاظ بها عند الحاجة.

شروط التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024