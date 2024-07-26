التقديم في منحة 300 دينار تونس عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية social.gov.tn وفقا لهذه الشروط الهامة

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية بتونس عن المنحة الجديدة للأسر الفقيرة والمحتاجة وذلك بغرض المساعدة في الحصول على متطلبات المواطنين الأساسية وتوفير حياة كريمة لهما بالإضافة إلى التحسين من المستوى المعيشي، كما صرحت الوزارة عن وجود بعض الأوراق المطلوبة والشروط اللازمة حتى يتمكن من التسجيل في المنحة، كما وفرت الوزارة امكانية التسجيل و طلب المنحة بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

التقديم في منحة 300 دينار تونس

أوضحت الوزارة عن إمكانية التقديم في منحة 300 دينار من خلال الموقع الرسمي لها بإتباع بعض الخطوات التي تتمثل في الآتي:

زيارة موقع وزارة الشؤون الإجتماعية الرسمي.

ثم إتمام عملية تجديد الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة السر.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم تحديد منحة 300 دينار.

عقب ذلك يجب تعبئة البيانات المطلوبة ولكن بشكل صحيح .

التأكد من البيانات،ثم عليك رفع كافة الأوراق والوثائق المطلوبة.

انقر على كلمة إرسال الطلب.

وسوف تقوم الجهات المختصة باستلام الطلب ومراجعته ثم الرد عليك سواء بالرفض أو القبول.

الأوراق اللازمة للتقديم على منحة 300 دينار

وفي نفس السياق قامت الوزارة بالإعلان عن بعض المستندات التي يجب تقديمها للحصول على المنح التي تأتي على النحو التالي:

إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم.

بالإضافة إلى شهادة تثبت الحالة الإجتماعية المتقدم.

إرفاق صورة من شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم ولكافة أفراد الأسرة.

بالإضافة إلى رفع إيصال كهرباء.

ورفع شهادة التعليم الجامعي الخاصة بالأبناء.

شروط التقديم

أعلنت الوزارة عن وجود مجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين حتى يتم الموافقة للحصول على المنحة: