“مليون دولار مش حلم بعيد” مسابقة الحلم هتحقق أحلامك.. اشترك الآن

مسابقة الحلم واحدة من الأحلام التي تراود مختلف الفئات من المواطنين في الوطن العربي وذلك لأنها تتميز بكونها من المسابقات الأكثر شهرة حول العالم والتي يمكن من خلالها أن يحصل المتسابق على الجائزة الكبرى التي تعادل مليون دولار، وبالتالي يمكنه تحقيق كل ما يرغب فيه ويمكن لكافة المواطنين في الوطن العربي الاشتراك في المسابقة من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات مع ضرورة تحقق بعض الشروط التي أعلنت عنها إدارة المسابقة، لذلك يمكنكم المشاركة في المسابقة من خلال إرسال رسالة قصيرة على الرقم المرادف لدولتك وبالتالي تكون انت الفائز الذي يمكنه الحصول على الفرصة الذهبية ودخول عالم الأحلام للفوز بجائزة المليون دولار.

طريقة المساهمة في مسابقة الحلم

يمكن لكافة المواطنين في مختلف الدول العربية الاشتراك في مسابقة الحلم بسهولة وذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تم الإعلان عنها من قبل إدارة المسابقة، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

ينبغي على المشترك في البداية التعرف على الرقم المخصص لدولته والذي من خلاله يتمكن من الاشتراك في المسابقة.

بعد ذلك يحرص المتسابق على إرسال كلمة حلم بالعربي أو دريم بالانجليزية ثم إرسالها على الرقم المخصص لدولته.

انتظر رسالة التأكيد التي من خلالها تتعرف على نجاح عملية الإرسال.

بعد ذلك ينبغي عليك إرسال هذه الرسالة عدة مرات حتى تتمكن من الحصول على فرص أكبر للفوز بالمسابقة.

أرقام مسابقة الحلم 2025

لم يعد حلم الوصول للجائزة الكبرى بعيدًا لذلك تم طرح مسابقة الحلم حتى تتمكن من خلالها التطلع إلى حلمك والسعي لتحقيقه وبالتالي يمكنك الاشتراك في المسابقة والفوز بقيمة الجائزة الكبرى والتي تعادل مليون دولار أو الفوز ببعض الجوائز العينية التي تكون قيمتها مرتفعة، لذلك حرصت إدارة المسابقة على وضع رقم محدد لكل دولة ومن خلاله يتمكن أي فرد من الوطن العربي الاشتراك في المسابقة، وهذه الأرقام جاءت على النحو التالي: