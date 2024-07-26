مواصفات هاتف Realme C63 الاقتصادي.. موبايل قوي بسعر بسيط وعلي أد الايد

قامت شرطة ريملى الاندونيسية بكشف الستار عن أهم مواصفات هاتف Realme C63 الذي من الموقع طرحه في الأسواق في الفترة القادمة، وقد تم طرح ماركة ريملي في سوق الهواتف الذكية منذ سنوات، واستطاعت الماركة أن تحقق نجاحا كبيرا في فئات الهواتف الذكية وخاصة مع الفئات الاقتصادية حيث تتميز الهواتف الذكية التابعة للشركة بامكانياتها العالية وسعرها الاقتصادي.

مواصفات هاتف Realme C63

كشفت الشركة عن مواصفات هاتف Realme C63 والذي ينتظره عدد كبير من المستخدمين الذين يفضلون ماركة ريملي، حيث يتميز الهاتف بالمميزات التالية:

وزن الجهاز يصل إلى حوالي 189 جرام.

أما عن أبعاد الهاتف فهي 3×76.7×7.7 مم

وبالنسبة لظهر الهاتف فهو من البلاستيك وأيضا هناك إصدار بظهر جلدي.

الهاتف يعد من الهواتف المقاومة للماء والغبار بشهادة معتمدة IP

الهاتف أيضا يدعم تركيب شريحتي إتصال 4G مع كارت ميموري.

وبالنسبة لشاشة الهاتف فهي من نوع IPS LCD بقياس 75 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل و جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 260 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 90 هيرتز.

معالج الهاتف من نوع يونيسوك Tiger T612 ثماني النواة.

وبالنسبة لنظام تشغيل Android 14 بواجهة Realme UI0

وأما عن مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام أو 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

سعر الجهاز

بعد الاطلاع على أهم مواصفات هاتف Realme C63 نوضح لكم السعر المتوقع للهاتف بعد طرحه في الأسواق، ويتمثل ذلك في التالي: