2024 SPACE TOON “الصياد الصغير” احدث تردد قناة سبيس تون الجديد 2024 على جميع الأقمار

تردد قناة سبيستون الجديد 2024، وطريقة استقبالها بسهولة على الرسيفر، تعد قناة سبيستون واحدة من أبرز وأشهر القنوات المتخصصة في عرض برامج الأطفال، مما يجعلها وجهة مفضلة للآباء الذين يرغبون في توفير محتوى ترفيهي وتعليمي لأبنائهم، تحظى على إعجاب قاعدة كبيرة من الجماهير ممن يفضلون قضاء أوقاتهم في متابعة أفلام الكرتون، تتميز سبيستون بمحتواها الجذاب والمتنوع الذي يشمل البرامج التعليمية والأغاني والأفلام المتحركة، مما يضمن أن يجد الأطفال ما يستهويهم طوال اليوم.

تردد قناة سبيستون الجديد 2024

تلعب قناة سبيستون دورا هامًا في ترفيه وتعليم الأطفال، من خلال محتواها المتنوع والجذاب. تقدم القناة برامج تعليمية، تساهم في تنمية المهارات والمعرفة لدى الصغار، بالإضافة إلى الأفلام المتحركة والأغاني التي تضيف عنصر المرح والتسلية، يتيح البث المتواصل على مدار اليوم للأطفال الاستمتاع بالمحتوى في أي وقت، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للآباء الباحثين عن قناة آمنة ومفيدة لأبنائهم.

طريقة استقبال تردد قناة سبيستون على الرسيفر

لاستقبال قناة سبيستون الجديدة على جهاز الرسيفر بسهولة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

باستخدام جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر “القائمة” (Menu) للوصول إلى قائمة الإعدادات.

ضمن قائمة الإعدادات، اختر “تركيب” أو “إعدادات القنوات”، ثم حدد “البحث اليدوي” لإدخال التردد الجديد.

أدخل تردد قناة سبيستون الجديد (12345) والاستقطاب (أفقي) ومعدل الترميز (27500) ومعامل تصحيح الخطأ (5/6).

بعد إدخال جميع البيانات، اضغط على زر “بحث” أو “موافق” لبدء عملية البحث عن القناة. انتظر حتى ينتهي البحث وتظهر القناة ضمن قائمة القنوات.

تردد قناة سبيس تون على نايل سات

لمتابعة قناة سبيس تون على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك إدخال البيانات التالية:

– التردد: 11785

– الاستقطاب: عمودي

– معدل الترميز: 27500

تردد قناة سبيس تون على عرب سات

لتثبيت قناة سبيس تون على القمر الصناعي عرب سات، أدخل المعلومات التالية:

– التردد: 12341

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

اهم برامج قناة سبيستون

تقدم قناة سبيستون مجموعة متنوعة من البرامج على مدار الساعة، منها: