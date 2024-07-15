اخيرا.. حل مشكلة عدم فتح موقع عدل 3 عبر منصة aadl.com.dz.. احجز وحدتك الآن

كشفت وزارة السكن والعمران بالجزائر، عن كيفية حل مشكلة عدم فتح موقع عدل 3، وذلك ليتمكن المواطنين من استكمال خطوات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3، تزامنا مع فتح باب التسجيل من يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024، وبالفعل مستمر التسجيل بشكل يومي لمدة ساعتين فقط، ويكون ذلك بدء من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الثامنة مساء، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية كيفية حل تلك المشكلة وجاءت عبر الخطوات التالية بالتفصيل.

حل مشكلة عدم فتح موقع عدل 3

أشارت الوزارة إنه المواطنين يواجهون مشكلة خلال التسجيل وهي عدم فتح الموقع نتيجة للضغط الكبير المتزايد خلال عملية التسجيل، وشددت إنه يمكن حل مشكلة عدم فتح موقع عدل 3، عبر اتباع النقاط الآتية:

قم الآن بالبحث عن ويب ستور، من خلال متصفح جوجل.

بعد ذلك يتم إدخال أوتو فريش AUTO REFRESH، ثم اضغط دخول.

اختيار رابط AUTO REFRESH PLUS، والمتاح في نتائج البحث.

الضغط على تثبيت الإضافة للمتصفح، ثم انتظار قليلا.

ثم ستجد إنه تمت الإضافة، ويمكن الآن الدخول لرابط تسجيل برنامج سكنات عدل 3.

الدخول إلى أيقونة الإضافة، ثم قم باختيار AUTO REFRESH PLUS.

اتباع باقي الخطوات المطلوبة التي تساعدك في التسجيل بسهولة بالبرنامج، علما إنه في حالة تكرار العملية أكثر من مرتين سيتم منعك في وقت لاحق من التسجيل.

خطوات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 لعام 2024

حددت وزارة السكن والعمران، خطوات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 لعام 2024، والتي جاءت على النحو التالي: