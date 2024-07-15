شوف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة.. حقيقة زيادة رواتب الموظفين في العراق يوليو 2024 وخطوات الاستعلام عن الراتب

في الساعات الأخيرة، شهد البحث عبر محرك جوجل زيادة ملحوظة حول معرفة حقيقة زيادة رواتب الموظفين في العراق يوليو 2024 بنسبة تتراوح بين 150% و200%، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة هذا الخبر.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين في العراق يوليو 2024

بسبب الارتفاع الكبير في التساؤلات والبحث عبر محرك بحث جوجل اليوم حول حقيقة زيادة رواتب الموظفين في العراق يوليو 2024، أصدرت وزارة المالية في العراق بيانًا ينفي الأخبار التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن زيادة بنسبة 200٪ في رواتب الموظفين في الدرجات الأخيرة، الوزارة أكدت أنه سيتم رفع رواتب الموظفين في الدرجات من السابعة حتى الأولى بنسبة تصل إلى 150٪ قريبًا، ولكن بشرط الالتزام بجدول تحديد قيمة الرواتب في العراق.

حساب قيمة رواتب الموظفين في العراق

إذا كان الموظف من الدرجة الوظيفية الخامسة ويحصل على راتب شهري قدره 600 ألف دينار عراقي، فإن الزيادة المقررة بنسبة 150% تُحسب على النحو التالي:

لحساب قيمة رواتب الموظفين في العراق يتم ضرب الراتب الحالي بنسبة الزيادة: 600,000 دينار × 150 / 100 = 900,000 دينار.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

إليكم خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق عبر موقع وزارة المالية العراقية: