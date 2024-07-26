هتطلعيها كأنها لسه طازة.. أفضل طريقة لحفظ وتخزين المانجو من السنة للسنة

المانجو من الفاكهة التي يعشق تناولها والكبار والصغار، ويقبل الكثير على تناولها خاصة أن موسم المانجا هذه الأيام، لذلك ترغب الكثير من السيدات فى معرفة كيفية تخزينها حتي يمكن تناولها على مدار السنة دون تغير فى اللون أو الطعم سواء كانت كاملة أو مقطعة.

افضل طرق لحفظ وتخزين المانجو

لمعرفة طرق تخزين المانجا حتى تختاري الطريقة الأنسب لكي تابعي ما يلي:

تخزين المانجو الناضجة

فى البداية اغسلي حبات المانجا جيدا.

ثم ضعيها فى اكياس بلاستيك نظيفة وافرغي من الكيس الهواء ثم ترص فى الفريزر، لحين الإستخدام.

تخزين المانجو المقطعة

أفضل طريقة لتخزين المانجو المقطعة هي تجميدها، وذلك من خلال إتباعك الخطوات التالية:

فى البداية اغسلي حبات المانجا جيدا.

ثم قشرى المانجو وقطعيها إلى شرائح أو مكعبات.

ضعى قطع المانجو على صينية مغطاة بورق زبدة واتركيها في الفريزر حتى تتجمد.

ثم انقل القطع المجمدة إلى أكياس تخزين الطعام، يمكن تخزين المانجو المجمدة في الفريزر لمدة سنة كاملة.

تخزين المانجو المهروسة

يمكن أيضا تجميد المانجو المهروسة، عن طريق هرس المانجو الناضجة في الخلاط.

ثم ضعي الهريس في أكياس تخزين الطعام أو عبوات الثلج واتركها في الفريزر حتى تتجمد، يمكن تخزين المانجو المهروسة في الفريزر لمدة 6-8 أشهر.

نصائح لتخزين المانجا