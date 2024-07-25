“ماما جابت بيبي” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات لتسلية الأطفال بأجمل الأناشيد

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث تسعى إلى تقديم محتوى يساهم في تطوير مهارات الأطفال من خلال مواد تعليمية وترفيهية تشمل الأناشيد والبرامج التعليمية المتميزة والممتعة، ولذلك زادت عمليات البحث عبر محرك جوجل لمعرفة تردد قناة طيور الجنة عام 2024 على النايل سات وعرب سات، وذلك للاستمتاع بمحتواها الرائع والهادف.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تتمثل قناة طيور الجنة في تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية من خلال تنوع برامجها الموجهة للأطفال، تعرض القناة برامج وأغاني تعليمية تتعلق بالحروف والأرقام، حيث تشتهر قناة طيور الجنة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم العربي، وذلك منذ انطلاق القناة عام 2008، ومنذ ذلك الوقت أخذت قناة طيور الجنة تنتشر وتتوسع في كافة بيوت الوطن العربي، وعمل القائمون على إدارة القناة في تطوير المحتوى بشكل متواصل.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات

التردد قناة طيور الجنة هو: 11315.

معدل الترميز قناة طيور الجنة هو: 27500.

معامل الاستقطاب لقناة طيور الجنة هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة طيور الجنة هو: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

بناء على الاستفسارات المتكررة من الآباء والأمهات على محرك البحث جوجل، سنقدم لكم تردد قناة طيور الجنة على عرب سات عام 2024 كما يلي:

تردد قناة طيور الجنة هو: 11274.

معدل الترميز قناة طيور الجنة هو : 27500.

معامل استقطاب قناة طيور الجنة هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة طيور الجنة هو 5/6.

طريقة ضبط وتنزيل قناة طيور الجنة على أجهزة الاستقبال

نقدم لكم طريقة تحميل قناة طيور الجنة 2024 على جميع المنصات الصناعية كما يلي:

نستخدم جهاز التحكم عن بعد للريسيفر للدخول إلى القائمة.

اختار تركيب يدوي.

حدد وإدخال جميع البيانات مثل التردد ومعامل الاستقطاب وغيرها.

اضغط على ايقونة تنزيل.

حفظ عملية البحث لتتمكن من الاستمتاع بمشاهدة القناة.

خصائص قناة طيور الجنة 2024

تتميز قناة طيور الجنة بالعديد من المميزات الرائعة التي جعلتها محل أنظار الكثير من الأمهات لتسلية أطفالهم بمحتواها الهادف، ومن تلك المميزات ما يلي: