اطلع على الكشوفات الآن من هنا.. خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق وأهم شروط الحصول عليها

يبحث الكثير عن خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، الرعاية الاجتماعية في العراق تشمل مجموعة من الخدمات والبرامج التي تقدمها الحكومة والمؤسسات غير الحكومية لدعم الأفراد والأسر ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة اقتصاديًا.
خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
إليكم خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:
- زر موقع منصة مظلتي الرسمي على الإنترنت.
- اختر أيقونة قسم هيئة الرعاية الاجتماعية.
- حدد فئة الأفراد المستحقين للاستفادة من الرعاية الاجتماعية لعام 2024.
- اختر اسم المحافظة التي تقطن فيها.
- أدخل معلومات المتقدم مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.
- اضغط على كلمة “بحث”.
- سيتم عرض الكشوف مباشرة، ويمكنك تنزيلها على جهازك في أقل من دقيقة.
- افتح الكشوف وابحث عن اسمك للتحقق من تفاصيل الرعاية الاجتماعية المتاحة لك.
شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية
في العراق، تتوفر الرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة اقتصاديًا وفقًا للشروط التالية:
- يجب أن يكون المتقدم أو الأسرة التي ينتمون إليها بحاجة ماسة إلى الدعم الاجتماعي بسبب الفقر أو ضعف الحالة المالية.
- يمكن أن تكون الرعاية الاجتماعية متاحة للأفراد ذوي الإعاقة أو العجز الذين يعجزون عن العمل أو الاكتفاء الذاتي بسبب حالتهم الصحية.
- الأفراد المسنين الذين ليس لديهم دخل ثابت أو دعم مادي كافٍ لتلبية احتياجاتهم الأساسية قد يستحقون الرعاية الاجتماعية.
- الأطفال الأيتام أو الذين يعيشون في أسر فقيرة ومحرومة قد يتم توفير الرعاية الاجتماعية لهم.
- الأفراد الذين يعانون من أمراض خطيرة أو مزمنة ويحتاجون إلى دعم خاص لتلبية احتياجاتهم الطبية.
- الأسر التي نزحت بسبب النزاعات أو الكوارث وليس لديها مأوى أو دخل ثابت لتأمين احتياجاتها الأساسية.