اطلع على الكشوفات الآن من هنا.. خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق وأهم شروط الحصول عليها

يبحث الكثير عن خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، الرعاية الاجتماعية في العراق تشمل مجموعة من الخدمات والبرامج التي تقدمها الحكومة والمؤسسات غير الحكومية لدعم الأفراد والأسر ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة اقتصاديًا.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

زر موقع منصة مظلتي الرسمي على الإنترنت.

اختر أيقونة قسم هيئة الرعاية الاجتماعية.

حدد فئة الأفراد المستحقين للاستفادة من الرعاية الاجتماعية لعام 2024.

اختر اسم المحافظة التي تقطن فيها.

أدخل معلومات المتقدم مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

اضغط على كلمة “بحث”.

سيتم عرض الكشوف مباشرة، ويمكنك تنزيلها على جهازك في أقل من دقيقة.

افتح الكشوف وابحث عن اسمك للتحقق من تفاصيل الرعاية الاجتماعية المتاحة لك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

في العراق، تتوفر الرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة اقتصاديًا وفقًا للشروط التالية: